Válka v Sýrii skončí za rok, maximálně za dva, tvrdí vůdce Hizballáhu

Válka v Sýrii, která trvá už sedmým rokem, by mohla skončit už za rok a nejpozději do dvou let. Řekl v rozhovoru pro libanonskou proíránskou televizní stanici Al-Majádín vůdce libanonského šíitského hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh. Informovala o tom dnes agentura Reuters.