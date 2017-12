Vánoce v KLDR: Jsou falešné i tajné, za návštěvu kostela místním hrozí poprava

Na první pohled by se zdálo, že si Vánoce našly cestu i do uzavřeného severokorejského režimu. Režim hlásá, že je lidé mohou slavit v kostelech, zpívat koledy s církevním sborem. Ulice Pchjongjangu jsou v tuto dobu vánočně vyzdobené a pro část Severokorejců je postaven i obří vánoční stromeček. Není však všechno zlato, co se třpytí. Při bližším pohledu jsou totiž Vánoce v KLDR stejně falešné, jako legitimita tamního režimu. Kostely jsou totiž Potěmkinovy vesnice připravené výhradně pro zahraniční turisty, vánoční výzdoba v hlavním městě visí po celý rok a onen obří vánoční stromeček je ve skutečnosti vánočně vyzdobená obří věž, kterou staví na své části hranice Jihokorejci. Běžným Severokorejcům hrozí za slavení Vánoc smrt.