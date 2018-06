Ve španělské Valencii přistála první z lodí s migranty z Libye. Úřady začnou posuzovat žádosti o azyl

Do východošpanělského přístavu Valencie by mělo dnes dorazit celkem přes šest stovek afrických běženců z lodě Aquarius, kterou před několika dny odmítly přijmout Itálie a Malta. První plavidlo s nimi přistálo v ranních hodinách. Kauza vyvolala tento týden diplomatickou roztržku mezi Římem a Paříží a znovu připomněla naléhavost řešení migrační krize, s níž se Evropská unie potýká už několik let.