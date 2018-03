„Velice se omlouvám.“ Kandidátka na slovenskou ministryni strašila Sorosem, teď toho lituje

"Byla to nešťastná formulace, možná pod tlakem událostí, které se dějí. Člověk je ve stresu a možná by bylo dobré, pokud by veřejnost počítala s tím, že z malé regionální politiky jsem v průběhu několika hodin vstoupila do velké (politiky)," řekla Laššáková na dotaz ohledně svých výroků k Sorosovi.

Laššáková dříve v tomto týdnu po oznámení své nominace do formující se nové vlády listu Denník N v souvislosti se Sorosem řekla, že "hry od zmiňovaného pána vycházejí, byť se často říká: co již může takový pětaosmdesátiletý pán, někde za oceánem, řídit na Slovensku. Nejen na Slovensku".

Před dvěma týdny předseda Směru-SD a dosluhující slovenský premiér Robert Fico kritizoval Kisku za jeho loňské setkání se Sorosem a Sorose nepřímo spojoval s prohlášením Kisky, který začátkem března vyzval k předčasným volbám nebo k zásadní rekonstrukci vlády jako řešení ztráty důvěry společnosti ve stát po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Fico minulý týden podal demisi.

Kandidátka na ministryni kultury Laššáková se omluvila také za svůj výrok, že třetí sektor je příliš bohatý s ohledem na jím vykazované zdroje a že ho někdo musí financovat, což připsala "zaoceánským penězům". "Velmi se omlouvám za tento výrok, nemyslím si to," řekla Laššáková. Její dřívější výroky o třetím sektoru označily nevládní organizace za útok na nezávislou kulturu a občanský sektor.

Laššáková novinářům rovněž řekla, že bude uvažovat o případném zestátnění RTVS. Uvedla, že nejlepším modelem fungování RTVS je možná něco mezi současnou podobou činnosti veřejnoprávního rozhlasu a televize a státní institucí. K detailům se Laššáková nevyjádřila, chce vyčkat na výsledek diskuse odborníků.