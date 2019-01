Venezuela se otřásá: Maduro tlačí na armádu, Trump uznal prozatímním prezidentem Guaida

Maduro později v reakci oznámil, že Venezuela přerušuje diplomatické vztahy se Spojenými státy. Zároveň vyzval americké diplomaty, aby do tří dnů Venezuelu opustili. Na venezuelskou armádu pak Maduro apeloval, aby v zemi "udržela jednotu a disciplínu". "Zvítězíme," řekl prezident svým příznivcům shromážděným před palácem v Caracasu. Ministr obrany Vladimir Padrino následně na twitteru uvedl, že venezuelské ozbrojené složky Guaidóa jako prezidenta neuznávají.

Guaidó se úřadujícím prezidentem prohlásil v metropoli před mnohatisícovým davem svých přívrženců. Zvedl při tom pravou ruku jako při složení přísahy. "Přísahám, že oficiálně přebírám pravomoci státní exekutivy jako úřadující prezident Venezuely, abych... docílil (ustavení) přechodné vlády a svobodných voleb," pronesl.

"Dnes oficiálně uznávám předsedu venezuelského Národního shromáždění úřadujícím prezidentem Venezuely," oznámil vzápětí v prohlášení Trump. Ke stejnému postupu zároveň vyzval vlády dalších zemí západního světa. Uvedl také, že USA budou "považovat nelegitimní Madurův režim přímo odpovědný za jakékoli ohrožení bezpečnosti venezuelského lidu".

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK