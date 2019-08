Venezuelský diktátor Maduro prodává zemi Číně. A chystá se knokautovat opozici | info.cz

ANALÝZA | Legálně zvolený venezuelský parlament se prý v nejbližších dnech, možná i hodinách, chystají rozpustit stoupenci levicově populistického prezidenta Nicoláse Madura. Což by byla další rána opozici a jejímu lídrovi Juanovi Guaidóovi, který se právě o zákonodárný sbor opírá, a jehož kampaň usilující o změnu venezuelských poměrů pomalu utichla. Země se mezitím stále více propadá do ekonomického marasmu a je čím dál závislejší na spojencích, jako jsou Čína a Rusko.

Ještě zjara se zdálo, že opozice má reálnou šanci sesadit levicově populistický režim prezidenta Nicoláse Madura. Poté, co opozicí ovládaný parlament v lednu prohlásil Juana Guaidóa prozatímním prezidentem, vyšel na jeho podporu do ulic v jediný den prý až milion protestujících. Jenže armáda autokratický režim podržela, nadšení demonstrantů opadlo a nyní se vláda chystá zasadit opozici rozhodující ránu – v roce 2015 přímo zvolený parlament chce rozpustit. Pokud se vůbec rozhodne vypsat do něj volby, zřejmě k nim dojde dříve než v roce 2020, tedy v řádném termínu.

Levicový režim opírající se o novodobou autokratickou, či antiliberální koalici – Čínu, Rusko, Írán, respektive Kubu – totiž systematicky buduje paralelní struktury k těm někdejším, které mohou trpět vzpomínkami na svobodu. Revolucionáři vytvořili kupříkladu jak alternativní odbory, vzdělávací centra, univerzity či síť státních obchodů, tak i vlastní parlament – tzv. Ústavodárné shromáždění. Vzniklo v roce 2017 na základě prezidentského dekretu a opozice jej bojkotovala nejen pro neústavnost, ale i nedemokratický charakter výběru jeho členů. Předem přebrané kádry – včetně nejbližších příbuzných lídrů země – v podstatě jen potvrdili výhradně stoupenci režimu. To ale tomuto sboru nezabránilo fakticky zbavit moci přímo zvolený parlament a ihned se pustit do boje s dalšími svobodomyslnými (či jen liberálnějšími) institucemi. Včetně soudů a justice obecně.

Mimochodem, tento Madurův sbor neuznaly Spojené státy, Evropská unie ani Organizace amerických států (OAS), zato na jeho obranu se kromě antiliberální koalice postavily třeba Bolívie, Ekvádor či ruský vazal a syrský prezident Bašár Asad. Když pak letos v lednu postavil legální parlament do čela státu opozičního politika Juana Guaidóa, jeho nárok podpořila zhruba padesátka těch samých (demokratických) zemí, které zůstaly věrné v roce 2015 řádně zvoleným zákonodárcům.

Teď provládní Ústavodární shromáždění chystá další úder. „Odporný malý šváb Juan a jeho parta notně znervózněli. Bojí se, že když rozpustíme parlament a svoláme brzy volby, ztratí 25 zrádcovských poslanců imunitu,“ napsal v pondělí na Twitter šéf Madurova sboru Diosdado Cabello. Ten samý den totiž Nejvyšší soud obvinil další tři zástupce lidu ze zrady, spiknutí a podněcování ke vzpouře. Celkem tak vážným obviněním čelí jistě 24, možná ale opravdu 25 zákonodárců, z nichž někteří ze země utekli, další jsou ve vězení, nebo se schovávají na ambasádách sympatizujících států. Opozice na výhrůžky reagovala lakonickým prohlášením, podle kterého ve svých řadách očekává další zatčení.

Juanito alimaña y su banda andan muy angustiados, no aguantan presión, que si vamos a disolver el parlamento, que si vamos a llamar a elecciones adelantadas, que si vamos a allanarle la inmunidad a 25 diputados, dejen los nervios, hagan yoga pal estrés. Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) August 12, 2019

Venezuela je v bídném stavu nejen politicky, ale i ekonomicky. Do emigrace z ní podle OSN odešly už více než čtyři milióny občanů. Někteří utíkají před represí, další kvůli hladu a nedostatku, který zemi pronásleduje vlastně již od nástupu ekonomicky nekompetentní a později i zkorumpované populistické vlády na přelomu tisíciletí. Kdysi prosperující a stále ropou bohatý stát navíc nyní zasáhly nové sankce Washingtonu, podle kterých je „všechen majetek venezuelské vlády nacházející se v USA zablokován“. Stanice BBC dodává, že venezuelská opozice americká opatření vítá a vykládá si je tak, že potrestán bude „každý, kdo s režimem obchoduje“.

Čínu a další caracaské vládě nakloněné státy podobné věty jistě nevyděsí. Agentura Reuters koncem minulého týdne konstatovala, že Madurova spolupráce s pekingskými těžaři utěšeně roste poté, co Venezuela prodala Číňanům 9,9 procenta ve společném podniku Sinovensa. Rudí podnikatelé v ní tedy nyní drží už 49procentní podíl a slíbili do venezuelského těžařského průmyslu zainventovat dalších 5 miliard dolarů.