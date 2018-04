Vietnamská Pussy Riot pro INFO.CZ: Ve Vietnamu panuje diktatura a Trump ji podporuje

Zpěvačka Mai Khoi se nedávno opět dostala do předních světových médiích, například do novin The Wall Street Journal či do časopisu The Economist. Krátce ji totiž zadržela vietnamská policie kvůli jejímu novému albu „Nesouhlas“. Písně v něm kritizují policii, komunistickou stranu, jejího generálního tajemníka i další opory režimu, i když je přímo nejmenují. Navíc zpěvačka koncertovala přímo ve Vietnamu, o což se před tím nepokusila několik let.

XIN ÔNG/Prosím pane Pane, prosím, nechte nás dát vám peníze, abyste nám povolil pracovat Pane, prosím, nechte nás být tak proradnými jako vy, abyste nám povolil být stejně malátnými jako vy Pane, prosím, necháte nás zpívat? Necháte nás vyvěsit obrazy a obdivovat je, necháte nás milovat? Nechte nás poklonit se vám a žadonit o vaše barbarství a krutost.

„Bylo to poprvé od doby, kdy policie v březnu 2016 zakázala můj koncert a poté jsem to zveřejnila v časopise, aby lidé pochopili, že pokud mne někdy nechají vystoupit, budou mít problém,“ vysvětlila Mai Khoi, která byla nedávno v Praze jako host festivalu Jeden svět pořádaného organizací Člověk v tísni. „Proto jsem vydala své album v Norsku, v Oslu. Po internetu si ho mohou koupit lidé po celém světě. Tedy kromě Vietnamu. Tam to nejde,“ uvádí.

Mai Khoi má štěstí. Policie ji většinou jen krátce zadrží a pak zase pustí. I když Mai Khoi veřejně říká, že „Vietnam je diktatura“ a že v zemi „chybí záruky dodržování lidských práv“. Přitom ve vietnamských vězeních je v současnosti dlouhodobě uvězněna více než stovka lidí často za mnohem menší kritiku vlády, například jen za nelichotivé poznámky na sociální síti Facebook. Mai Khoi je ale na rozdíl od nich velmi známá a úřady se proto bojí tvrdě proti ní zakročit. Ve Vietnamu je považovaná za hvězdu a o její osud se zajímají i zahraniční velvyslanectví a cizí vlády.

V roce 2010 vyhrála Mai Khoi populární pěveckou soutěž ve vietnamské televizi a stala se popovou hvězdou. Když se v roce 2016 pokusila kandidovat ve volbách do vietnamského parlamentu, stala se pro režim nepohodlnou a začalo pronásledování. I když striktně vzato, vietnamské právo kandidaturu do parlamentu nezakazuje ani těm, kteří nejsou členy vládnoucí komunistické strany. Pronásledování Mai Khoi bylo a je nepřímé, o to víc ale zákeřnější.

NHỮNG CHUYẾN XE BUS/ Jízdy autobuse Výkřik po výkřiku na ulici, Zelené uniformy zatýkají lidi Přede mnou teče krev Moje srce usychá bolestí Z jaké říše pocházíte, že jste takhle udeřili na lidi?

„Nesledují mně tajně, nechtějí, abych opustila zemi. Vytvářejí však tlak jiným způsobem. Odřízli mě od mé obživy tím, že mi zakázali veřejně zpívat. A pokouší se přerušit moje vztahy s přáteli a ostatními osobami kolem mně,“ vysvětluje Mai Khoi. „Tlačí na ně, aby se se mnou přestali stýkat. Volají jim. Volají členům jejich rodin. A vyhrožují: pokud budete hrát s Mai Kho, budete mít problém. Lidé se pak bojí.“ Například saxofonistovi z její kapely nakonec kvůli tomu jeho otec pohrozil, že pokud bude s Mai Khoi hrát, rodina se ho zřekne. A samotnou Mai Kho police připravila několikrát o střechu nad hlavou, když donutila jejího bytného, aby jí vypověděl s okamžitou platností nájem.

Mai Khoi ale zároveň svým pokusem o kandidaturu ve vietnamských volbách a svojí kritikou režimu vzbudila zájem v zahraničí. Zvláště když kritika vycházela z úst v zemi populární osobnosti. Během své návštěvy ve Vietnamu v roce 2016 se s ní sešel americký prezident Barack Obama. K nelibosti svých vietnamských hostitelů. „Legitimizovalo to naše hnutí,“ vzpomíná na to Mai Khoi a vysvětluje, že se snaží přesvědčit mladé Vietnamce, aby se zapojili do politiky. „Vytvořila jsem na Facebooku událost, aby se lidé sami nominovali jako kandidáti do voleb do vietnamského Národního shromáždění v roce 2021. Je tam už 500 lidí, kteří to chtějí udělat. A to je úspěch,“ říká. Jejím cílem je dosáhnout toho, aby více lidí vystupovalo na obranu lidských práv a demokracie, i když v zavedení demokracie ve Vietnamu zřejmě nedoufá.

Vietnamská disidentka zároveň kritizuje současnou politiku Spojených států vůči Vietnamu jako příliš přívětivou k diktátorské zemi a osobně kritizuje i amerického prezidenta Donalda Trumpa. Když byl Trump loni ve Vietnamu, čekala na něj s transparentem „Naser si, Trumpe.“ „Trump neřekl během své návštěvy ani slovo o lidských právech, neuznává občanskou společnost, je to rasista a nesouhlasím s jeho politikou,“ vysvětluje Mai Khoi. Zároveň říká, že si cení zahraniční podpory vietnamským disidentům.