Vítejte doma. Trojice Američanů vězněných v KLDR je v USA, na letišti je vítal Trump s manželkou

Tři propuštení Američané, které věznila KLDR, se spolu s šéfem americké diplomacie Mikem Pompeem vrátili do USA. Na letecké základně Andrews je po osmé ráno (SELČ) přivítal americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií. Šéf Bílého domu potvrdil, že Pompeo dojednal termín a místo jeho setkání s vůdcem KLDR Kim Čong-unem, podrobnosti však nesdělil.

„Jsou to skvělí lidé a tohle je pro ně významný okamžik... Rádi bychom poděkovali Kim Čong-unovi,“ prohlásil Trump po příletu trojice, která byla podle něho propuštěna díky zlepšování vzájemných vztahů, jehož cílem je podle Trumpa Korejský poloostrov bez jaderných zbraní.

„Vážně si myslím, že chce něco udělat a přivést svou zemi do reálného světa,“ řekl Trump na Kimovu adresu s tím, že denuklearizaci Severní Koreje považuje za stěžejní cíl svého působení v Bílém domě. Na dotazy novinářů okolo chystaného summitu neodpověděl s vysvětlením, že podrobnosti zveřejní v nejbližších dnech. Média označují Singapur za nejpravděpodobnější místo schůzky, která by měla proběhnout do měsíce.

Propuštěnými Američany jsou misionářa rovněž Kim Sang-duk a Kim Hak-song, kteří nějakou dobu přednášeli v KLDR na pchjongjangské technické univerzitě.

Dvaašedesátiletý misionář byl v březnu 2016 odsouzen v KLDR k deseti letům nucených prací za rozvracení komunistického režimu a špionáž. Devětapadesátiletý Kim Sang-duk si odpykával 15letý trest „za protistátní aktivity a pokus svrhnout vládu“. Zadržen byl v březnu 2017. Stejným obviněním čelil i 55letý Kim Hak-song, který také pracoval pro pchjongjangskou univerzitu financovanou Západem. Zadržen byl loni v květnu.

Všichni tři podle televizních záběrů z přistání dorazili do vlasti v dobrém fyzickém stavu. Nyní je čekají lékařské prohlídky a rozhovory s úředníky, až poté se shledají se svými blízkými.

„Je to jako sen a my jsme velmi, velmi šťastni,“ řekl novinářům prostřednictvím tlumočnice Kim Dong-chul. „Zacházeli s námi mnoha různými způsoby. Pokud jde o mě, musel jsem vykonávat spoustu tvrdé práce, ale když jsem onemocněl, poskytli mi péči,“ popsal dvaašedesátiletý misionář podmínky v KLDR, kde byl v březnu 2016 odsouzen k deseti letům nucených prací za rozvracení komunistického režimu a špionáž.

Prezident, který dorazil na uvítání navzdory pokročilé noční hodině, poznamenal, že záběry z příletu se stanou nejsledovanějším nočním vysíláním za dlouhou dobu. Schůzka s Kimem bude pro něho dosud nejvýznamnějším zahraničněpolitickým počinem a podle komentátorů Trump dnešní přivítání pojal jako mediální show s cílem zdůraznit své zásluhy na vývoji v KLDR.