Vítězové a poražení roku 2017. Podívejte se, jak se vedlo Merkelové, Macronovi nebo Putinovi

Emmanuel Macron: úspěch

Francie bude na rok 2017 vzpomínat jako na čas stvoření Emmanuela Macrona. V prezidentském klání se bývalému ministru hospodářství podařilo porazit šéfku krajní pravice Marine Le Penovou a v pouhých 40 letech usednout do Elysejského paláce. Jeho hnutí En marche! navíc ovládlo i parlamentní volby, ve kterých získalo 308 poslanců z 577. V křesle francouzského prezidenta se mu dařilo i na mezinárodní scéně a rok 2018 pro něj zatím vypadá také slibně.

Angela Merkelová: zklamání

Na rok 2017 bude s těžkým srdcem vzpomínat hlavně německá kancléřka Angela Merkelová. Během nárůstu pravicového populismu v Německu se jí sice podařilo vyhrát volby do spolkového sněmu, její strana však ztratila víc než milion voličů. Část z nich ukořistila pravicová strana Alternativa pro Německo, která skončila třetí. Merkelová po zářijových volbách zůstala v křesle kancléřky, doposud se jí ale nepodařilo sestavit vládu, která by byla schopná čelit výzvám roku 2018.

Vladimir Putin: úspěch

Ruský prezident Vladimir Putin musel v roce 2017 čelit mimo jiné stagnující ekonomice a ponížení v podobě zákazu účasti ruských sportovců na zimních Olympijských hrách. Kreml navíc sledoval zhoršení vztahů se Spojenými státy, které kvůli ovlivňování prezidentských voleb na Rusko uvalily sankce. Ale i když rok 2017 přichystal Putinovi řadu nástrah, celkově pro něj bylo uplynulých dvanáct měsíců úspěšných. Vítězství zaznamenal hlavně v Sýrii, kdy díky podpoře Bašára Asada posílil pozici Ruska v regionu. Putin navíc neztrácí popularitu ani doma a v roce 2018, kdy půjdou Rusové k hlasovacím urnám, je připraven křeslo šéfa Kremlu obhájit.

Vladimir Putin a Bašar Asadautor: Reuters

Theresa Mayová: zklamání

Rok 2017 si za rámeček nedá britská premiérka Theresa Mayová, která na jaře oznámila konání předčasných parlamentních voleb, aby si v nich upevnila vlastní pozici pro jednání s Bruselem o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Místo posílení ale přišel volební debakl a chvíli to vypadalo, že z pozice premiérky bude vypuzena. Tento boj sice vyhrála a v čele vlády zůstala, její pozice se ale výrazně oslabila, což se odráží i na rozhovorech o brexitu. Mayová navíc přišla o tři ministry včetně blízkého spojence Damiena Greena a jak se zdá, kvůli jednání s Bruselem pro ni bude vyčerpávající i rok následující.

Bašár Asad: úspěch

Úspěšný rok má za sebou i syrský prezident Bašár Asad, kterému se podařilo za pomoci Ruska vyhnat z velké části území radikály samozvaného Islámského státu. Navzdory masakrům páchaným syrským režimem se navíc stále drží u moci a díky podpoře Kremlu to ani nevypadá, že by z čela země měl po konci války odejít.

Do Aun Schan Su Ťij: zklamání

Zatímco ještě loni se barmská civilní vůdkyně a nositelka Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij hřála na výsluní, v roce 2017 se kvůli masakru etnické menšiny Rohingů stala terčem ostré mezinárodní kritiky. Řádění barmské armády, kdy byli muži stříleni, ženy znásilňovány a celé vesnice Rohingů vypalovány, vyhnalo z Barmy přes 600 tisíc rohingských uprchlíků. Su Ťij, která byla ještě začátkem roku považována za demokratickou naději pro jihovýchodní Asii, upadla v nemilost a začala postupně přicházet také o významná ocenění, jako je čestná cena Freedom of the City of Oxford.

Benjamin Netanjahu: úspěch

Diplomatické vítězství může v letošním roce slavit izraelský premiér Benjamin Netanjahu – především díky uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele, které mu pod stromeček nadělil americký prezident Donald Trump. Ten zároveň ohlásil, že by se z Tel Avivu měla do Jeruzaléma přestěhovat i americká ambasáda. Na Valném shromáždění OSN se sice tento krok nesetkal s úspěchem, podle Netanjahua však podobné rozhodnutí zvažuje „několik“ dalších zemí, se kterými Izrael právě jedná.

Mariano Rajoy: zklamání

Na rok 2017 bude chtít naopak zapomenout španělský premiér Mariano Rajoy. Katalánsku se navzdory španělským protiopatřením podařilo uspořádat referendum o nezávislosti, ve kterém se lidé vyslovili pro odtržení bohatého regionu od zbytku země. Další ránu pak přinesly katalánské volby, které se konaly tento týden. Separatisté v nich obhájili většinu, a jak Rajoy naloží se složitou situací, zatím není jasné. Rozuzlení zřejmě přinese až rok 2018.

Si Ťin-pching: úspěch

Mezi vítěze letošního roku se řadí i čínský prezident Si Ťin-pching, který slaví úspěch hlavně díky říjnovému sjezdu Komunistické strany Číny. Si Ťin-pching se na dalších pět let stal generálním tajemníkem strany, svou pozici si však upevnil hlavně tím, že delegáti sjezdu schválili zařazení jeho ideologie do stanov strany. To se zatím žádnému prezidentovi Číny s výjimkou Mao Ce-tunga nepovedlo, důvod k radosti je proto pro čínského prezidenta značný. Kromě toho se stále daří i tamní ekonomice a Čína je na dobré cestě upevnit svou pozici světové supervelmoci.

Nicolás Maduro: zklamání

Venezuelané si rok 2017 zapamatují jako rok protivládních protestů, během kterých zahynulo víc než 120 demonstrantů. Protesty propukly poté, co zákonodárnou pravomoc, která náležela pouze parlamentu ovládanému opozicí, převzalo nové kontroverzní Ústavodárné shromáždění nakloněné prezidentovi Nicolási Madurovi. Spojené státy následně uvalily na prezidenta sankce. Turbulentní vývoj se ve Venezuele očekává i v roce 2018, kdy se budou konat prezidentské volby.