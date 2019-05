Vládní skandál v Rakousku. Vicepremiér měl domlouvat obchod s ruskými oligarchy | info.cz

Na videu, tajně pořízeném ve vile na Ibize, figuruje vedle Stracheho i současný předseda poslaneckého klubu Svobodných Johann Gudenus. Oba muži mluví s mladou ženou, původem z Ruska, která se vydává za zástupkyni ruského oligarchy se zájmem investovat v Rakousku čtvrt miliardy eur. Otevřeně přitom několikrát opakuje, že se jedná o takzvané černé peníze.

To ale Strachemu na videu, které zveřejnily německé deníky Süddeutsche Zeitung a Spiegel, vůbec nevadí. A společně se svým stranickým kolegou hledá možnosti, jak tuto investici využít. Hovoří například o tom, že by peníze mohly jít na zakázky ve výstavbě silnic, pokud zároveň ruský partner pomůže Svobodným k tomu, aby uspěli ve volbách. Strache také několikrát mluví o možnostech nelegálního financování své strany. Dále se zmiňuje o možnosti, že by ruský investor převzal podíl v bulvárním deníku Kronen Zeitung a pomohl inzercí Svobodným k vítězství. „Novináři jsou největší děvky na této planetě,“ měl prohlásit Strache.

Mladá Ruska přitom byla s největší pravděpodobností jen nastrčenou loutkou, zatím není jasné, kdo nahrávku v hotelovém pokoji vlastně pořídil. Evidentně ale měla sloužit k tomu, aby FPÖ poškodila. Dostala se do redakcí dvou německých novin, které ji dnes zveřejnily. Strache i Gudenus v prvních reakcích po zveřejnění nahrávek ale jednoznačně odmítli, že by se dopouštěli něčeho legálního nebo nabádali k nelegálnímu jednání.

„Bylo to čistě soukromé uvolněné, neformální jednání v dovolenkové atmosféře,“ napsal Strache. V rozhovoru s Ruskou údajně opakovaně poukázal na příslušná právní ustanovení, platná v Rakousku i potřebu dodržovat rakouský právní systém. Ultrapravicová FPÖ je pověstná svými vazbami na Rusko, sám Strache se několikrát vyjádřil pro zrušení sankcí EU vůči Rusku. Strana také už v minulosti čelila podezření, že dostává peníze z Moskvy. Po posledních parlamentních volbách utvořila vládní koalici s lidovci a Strache se stal vicepremiérem.