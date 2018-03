Vlna vyhoštění diplomatů: Rusové už opouštějí Washington, Američané v Petrohradu také balí

Podle AFP krátce po poledni místního času ruskou ambasádu v hlavním městě Spojených států v modrém autobuse opustilo asi pět desítek mužů, žen a dětí. Ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov už dříve agentuře TASS řekl, že ruští diplomaté vypovězení ze zastupitelských úřadů ve Washingtonu, New Yorku a Seattlu opustí Spojené státy dnes. Celkem by mělo USA opustit 171 osob, diplomatů a jejich rodinných příslušníků. Moskva kvůli tomu do USA poslala dvě zvláštní letadla.

Balit se začalo dnes také na americkém konzulátu v Petrohradu. Od sobotního rána před budovu zastoupení USA v druhém největším ruském městě přijížděl jeden stěhovací vůz za druhým, uvedla AFP. Z budovy v centru města byla už stažena i americká vlajka. Konzulát musí zaměstnanci opustit dnešních do 21:00 SELČ, rezidenci konzulátu musí podle Interfaxu vyklidit do konce dubna.

Vzájemné vypovídání diplomatů kvůli kauze Skripal se dotklo celkem téměř tří stovek zaměstnanců zastupitelských úřadů. Nejprve v polovině března vypověděla Británie 23 ruských diplomatů, Rusko odpovědělo vypovězením stejného počtu Britů. Na znamení solidarity s Británií vypověděly ruské diplomaty tento týden další tři desítky zemí světa, ve čtvrtek Rusko reagovalo vyhoštěním 60 amerických a v pátek dalších 59 diplomatů z 23 zemí včetně Česka. U čtyř dalších států si vyhradilo právo učinit tak později.

Dnes navíc Moskva oznámila, že Británie musí stáhnout dalších více než 50 diplomatů, aby se vyrovnala poměr s počtem ruských členů mise ve Spojeném království.

Ruské ministerstvo zahraničí dnes také varovalo své občany cestující do Británie, že se mohou stát cílem provokací, včetně vkládání cízích předmětů do svých zavazadel. Vyzvalo je proto, aby si svá zavazadla vzhledem "k protiruské politice" Londýna důkladně střežili.

Napětí ve vztazích Británie a dalších zemí s Ruskem vyvolal případ otravy bývalého dvojitého agentura Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v jihoanglickém Salisbury. Podle Britů je za ní s největší pravděpodobností Rusko. Moskva obvinění odmítá.