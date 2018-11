Vojáky i civilisty ohrožuje v Afghánistánu smrtící infekce. „Stává se z toho nový Daeš,“ varuje lékař

Když se rozhořely války v Iráku a Afghánistánu, hlavním úkolem armádních lékařů bylo především poskytování první pomoci raněným zasaženým všudypřítomnými náložemi a bombami. Postupem času se ale dalším strašákem doktorů a vojáků stal úplně jiný problém – infekce způsobená bakteriemi odolnými vůči antibiotikům. Smrtící infekce, která se dostává do válečných zranění, se nevyhnula ani vojákům NATO, ti však měli možnost se z válkou zmítaných míst evakuovat a svěřit se do špičkové lékařské péče v jejich domovských zemích. To však neplatí pro místní, kteří na takovou léčbu nedosáhnou. Na problém upozornila americká televize CNN.