Volby na katalánský způsob: Jeden agitoval z vězení, druhý z exilu. Rozhodne účast

Oči celé Evropy se dnes upírají k „nezbednému“ Katalánsku, tamní parlamentní volby však zatím jakoby vypadly ze surreálných motivů místního rodáka Salvadora Dalího. Hlavní aspiranti na vítězství totiž agitovali z vězení a z exilu. Region je k uzoufání rozštěpený, lidé hlasují zejména podle toho, zda si přejí své setrvání v rámci Španělska, či nikoliv. A do toho se svou troškou do mlýna přispěchali i ruští trollové, kteří se snaží zvrátit misky vah ve prospěch separatistů. Nakonec však podle všeho rozhodne prostá občanská angažovanost. Pokud totiž bude vysoká volební účast, nejspíše zvítězí zastánci spojenectví s Madridem.

Katalánsko je na nohou. Všichni vědí, o co se hraje. Tyto volby nejsou jenom o dosazení poslanců do úřadu. Jsou i o naplnění historických nadějí na uznání národní identity. Katalánsko se totiž lehce může stát inspirací pro další separatistické hnutí v Evropě, která případné vítězství separatistů budou vnímat inspiraci pro vlastní osud.

Proto se lidé u hlasovacích uren jen hemží. Linie jsou jasně stanovené - zatímco katalánský venkov hlasuje pro odtržení od španělské koruny, velká města jako Barcelona či Tarragona chtějí držet basu s Madridem.

Tyto volby rozhodnou, jak silný mandát separatistické strany dostanou. Zda se obnoví relativně bezproblémový dialog Madridu s Barcelonou, nebo zda bude Katalánsko i nadále připomínat nebezpečný sud se střelným prachem. Podle posledních odhadů deníku El País však separatistické strany Junts per Catalunya (Společně pro Katalánsko) expremiéra Carlose Puigdemonta a ERC bývalého vicepremiéra Oriola Junquerase míří k volebnímu vítězství.

Kázání z exilu

To je do značné míry paradox. Puigdemontovy šance totiž po jeho podzimním útěku do belgického Bruselu klesly pod důstojnou úroveň, on však z exilu a pod Damoklovým mečem 30letého vězení ve své domovině dokázal na své voliče dostatečně apelovat. Stylizoval se do role mučedníka, který musel svůj region opustit z donucení vyšší moci. Ke svým věrným však mluvil dál prostřednictvím videovzkazů. „Je načase, abychom španělskému premiérovi Rajoyovi jasně řekli, že jeho činy nemají s demokracií nic společného,“ hřímal pak bývalý premiér z bruselského exilu.

A tato taktika se mu vyplatila. „Agitace z Bruselu byla pro Puigdemonta paradoxně výhodná, dokázal se totiž vtělit do role oběti a ve stejné chvíli byl schopný se podílet na veřejné debatě,“ analyzoval jeho jednání pro Financial Times Jorge Galindo, španělský politický analytik.

Bývalému premiérovi se nicméně z Bruselu stále agitovalo lépe, než jeho protivníkovi ze strany ERC a bývalému vicepremiérovi Oriolovi Junquerasovi. Ten totiž musel na voliče apelovat přímo z vězení, kde je uvězněný za osnování státního převratu, a kde si může dopřát jen desetiminutový telefonní hovor týdně. V tom posledním hovoru pro místní radio se Junqueras proti Puigdemontovi výrazně vymezil právě proto, že bývalý premiér utekl před následky svých separatistických snah do Bruselu, ačkoliv většina jeho vlády zůstala v Barceloně a skončila vězení. „Já jsem se nikdy neschovával před následky svých činů,“ řekl Junqueras.

Co by se stalo, pokud by tito separatističtí vůdci stran ve volbách skutečně zvítězili a byli pověřeni sestavením vlády? „Junqueras by takové kroky nemohl určitě dělat z vězení, trestně stíhaný člověk nemůže být předsedou vlády. Myslím, že v tomto případě by se k tomu musela ta strana nějakým způsobem postavit – například v tom smyslu, že by proběhnul sjezd, kde by došlo k předání funkcí,“ vysvětluje pro INFO.CZ odborník na Španělsko Traian Urban.

V případě Puigdemonta jsou šance na volební vítězství o něco menší, nicméně scénář, že by se vrátil do Katalánska, kde je na něj vydaný zatykač, není příliš reálný. I přesto se však objevily spekulace, že by se Puigdemont mohl před koncem voleb do regionu vrátit, aby zvrátil volební výsledek na svou stranu – byť za cenu osobní oběti.

Zda však separatistické strany porazí středovou stranu Ciudadanos, která je jejich hlavním protivníkem, je především otázka volební účasti. „Ta by mohla být vysoká, podle odhadů až 83 či 84 procent. A to by potom nahrávalo právě stranám, které vidí Katalánsko jako součást Španělska,“ analyzuje Urban.

Přestože výsledky voleb budou sečtené už ve čtvrtek večer, oficiálně budou zveřejněny až 5. ledna.