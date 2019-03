Volby na Ukrajině: Průzkum mezi voliči naznačuje vítězství komika Zelenského, druhý bude Porošenko | info.cz

Dnešní první kolo ukrajinských prezidentských voleb s odstupem vyhrál herec Volodymyr Zelenskyj, do druhého kola by měl spolu s ním postoupit dosavadní prezident Petro Porošenko. Vyplývá to z průzkumu provedeného u volebních uren, jehož výsledky byly zveřejněny po uzavření volebních místností.