Volby ve stínu Teheránu. Iráčané volí parlament, překreslí mocenskou šachovnici Blízkého východu?

Největší naději na vítězství v sobotních iráckých volbách mají šíitské strany blízké Íránu, kde vládne šíitské duchovenstvo. Výsledek rozhodne, do jaké míry se Bagdád bude podřizovat Teheránu poté, co už nepotřebuje americkou podporu ve válce proti teroristické organizaci Islámský stát, upozorňuje deník Financial Times.

Iráčané volí ve svobodných volbách poslance už počtvrté od roku 2003, kdy Američany vedená koalice svrhla tamního diktátora Saddáma Husajna. Televizní stanice Al-Jazeera upozorňuje na to, že irácké politické strany jsou letos více než kdy před tím rozděleny podle toho, jak reprezentují jednotlivá náboženství a národnosti: menšinovou muslimskou větev šíitů (ta má ovšem v Iráku většinu), sunnity, tedy většinovou odnož islámu (ti se v Iráku bojí nadvlády šíitů) a Kurdy (kteří se zase obávají nadvlády arabských šíitů i sunnitů). Navíc jsou tentokrát ještě vnitřně rozštěpeni i šíité, sunnité a dokonce i Kurdové.

Nejvíce křesel ve 329 členném parlamentu, do kterého kandiduje téměř 6990 uchazečů, může podle expertů získat šíitská Koalice vítězství současného premiéra Hajdara Abádího. Podle březnového průzkumu veřejného mínění by ji volilo 15 procent Iráčanů. Abádí zdůrazňuje, že právě jeho vláda porazila Islámský stát, který ještě loni držel podstatnou část iráckého území, včetně kdysi více než dvoumilionového města Mosul. Zda to ale bude Abádímu stačit k vítězství, není jisté.

Silnou pozici v parlamentu ale získají ještě další tři šíitské strany, mezi nimi strana Dawat Al-Kanún bývalého premiéra Núrího Málikího, strana vlivného šíitského klerika Muktady Sadra a nově i strana vůdce šíitských milicí Hádího Amírího. Šíité budou při sestavování vlády patrně muset spolupracovat také s některou ze dvou velkých sunnitských volebních koalic či získat podporu Kurdů, kteří jsou rozděleni do mnoha stran. Část sunnitů bude ale podle expertů volit Abádího koalici, za kterou kandidují i někteří sunnité.

List Financial Times zdůrazňuje, že rozhodující pro sestavování nové vlády bude postoj Hádího Amírího. Bez jeho strany patrně nepůjde vytvořit jakákoliv vládní koalici. Záleží ale na tom, jaký výsledek získá ve volbách a podle toho bude i ovlivňovat iráckou povolební politiku. Každopádně se bude snažit ji směřovat více směrem k Teheránu. Zatímco současný premiér Abádí je sice proíránský, snaží se udržet dobré vztahy i se Spojenými státy a najít rovnováhu mezi vlivem Teheránu a Washingtonu, Amírí má za sebou kariéru spojenou těsně s Íránem.

Amírí má prý velmi dobré vztahy se šéfem speciálních jednotek Kuds Íránských revolučních gard Kásímem Sulejmáním. „Miluji ho. Je to můj nejdražší přítel,“ řekl o Sulejmáním Amírí americkému časopisu The New Yorker. Sulejmání prý řídí hlavní operace íránských jednotek i tajných komand v zahraničí a je považován za toho, kdo výrazně pomohl v posledních letech rozšířit íránský vliv na Blízkém východě. Pomohl zachránit vládu Bašára Asada v Sýrii, angažoval se v Iráku i v Libanonu, jeho sítě sahají do Jemenu i států Perského zálivu.

Hádí Amírí se sice narodil v Iráku, ale v irácko-íránské válce v letech 1980 -1988 bojoval na straně šíitského Íránu. Byl šéfem šíitských iráckých milicí, které bojovali proti sunnitům v letech 2004 – 2006, a podle amerických dokumentů zveřejněných serverem WikiLeaks tehdy nejraději zabíjel své protivníky vrtačkou. Vyvrtat protivníkovi zaživa díru do hlavy byl tehdy jeden ze způsobů, jak si u nepřátel zjednat „respekt“ a vyvolat v nich hrůzu. Později vedl milice Hashd, které bojovali proti Islámskému státu a hrozili útokem na americké vojáky. Nyní se prý ale umírnil, cituje jeho protivníky list The Wall Street Journal. Už mu nejde o pomstu a zabíjení, jen pragmaticky o vliv a posílení pozice šíitů včetně šíitského Íránu.