Vražda Kuciaka: slovenská policie má kamerový záznam se záběry možného vraha

To tvrdí portál aktuality.sk. Záznam by podle něj mohl zbourat dosavadní teorii, že Kuciaka a jeho milou zabil nájemný vrah. „Byl zdokumentovaný pohyb pravděpodobného pachatele a byly zjištěny další skutečnosti, které teď nemůžeme prezentovat, protože by to mohlo negativně ovlivnit vyšetřování a dokazování před soudem,“ řekl prokurátor Úřadu speciální prokuratury MF Dnes.