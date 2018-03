Východní Ghútu čeká další evakuace: Odešly už stovky povstalců, míří na sever země

Podle vyjednané dohody by měly autobusy odvézt z měst Arbín a Zamalka a z okrajové damašské čtvrti Džubár asi 7000 lidí. Všichni budou směřovat do povstaleckých oblastí na severu Sýrie.

Obyvatelé Arbínu si ještě ráno snažili zabalit vše, co se jim vešlo do zavazadel. Očekávané autobusy, které je měly odvézt do provincie Idlib, zatím ještě nedorazily a nebylo jasné, kdy bude nový proces evakuací zahájen.

Syrská armáda zahájila v únoru leteckou i pozemní operaci s cílem získat oblast pod svou kontrolu. Rada bezpečnosti OSN sice 24. února schválila rezoluci o příměří v Sýrii, ale masový odchod civilistů umožnilo až rozhodnutí Damašku a jeho spojence Ruska pozastavit každý den boje na několik hodin a otevřít humanitární koridory, kterými mohou místní obyvatelé odcházet. Podle syrských státních médií již oblast opustilo nejméně 107.000 civilistů.

Východní Ghúta se ocitla v obležení vládních jednotek na jaře 2013 krátce poté, co ji ovládli povstalci. V katastrofálních podmínkách tam žilo na 400.000 lidí.

Nyní oblast již z 90 procent opět ovládla syrská vládní vojska. Podle exilové organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR) při vojenských akcích zahynulo nejméně 1600 civilistů.