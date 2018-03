Vyhoštění diplomatů Moskvu zvlášť nepoškodí, horší by byl bojkot fotbalového MS, tvrdí znalec Ruska

Britská premiérka vyhoštění diplomatů oznámila poslancům britského parlamentu se slovy, že jde o největší množství vypovězených diplomatů za posledních více než třicet let. K opatření britská vláda přikročila poté, co Londýn vyzval Moskvu, aby do půlnoci z úterý na středu podala vysvětlení, jak se nervový plyn Novičok, na jejíž ruský původ poukázali vyšetřovatelé, do Británie dostala. Na to ale Rusko, které jakoukoliv odpovědnost odmítá, reagovalo prohlášením, že k tomu nemá co dodat, pokud nedostane vzorky použité látky. Moskva tak podle Mayové neposkytla žádné „důvěryhodné vysvětlení“ a projevila naopak naprosté pohrdání, což podle ministerské předsedkyně dokazuje, že má Rusko útok na svědomí.

Podle komentátora Českého rozhlasu Libora Dvořáka se proto dalo vypovězení diplomatů očekávat. „Není to tak úplně neobvyklé a vlastně se to i očekávalo, protože Theresa Mayová řekla už v předchozím projevu v parlamentu, že pokud Rusko nebude adekvátně reagovat na britské výhrady, má k dispozici celou sadu opatření včetně vykázání diplomatů. Jak víme, diplomaté zatím byli vykázáni čtyři, ale má jich být kolem dvaceti a uvidíme, jestli mezi nimi bude i ruský velvyslanec v Londýně,“ říká pro INFO.CZ Dvořák.

Vyhoštění se má týkat celkem 23 diplomatů, které jsou podle britských úřadů nedeklarovanými pracovníky tajných služeb. Na opuštění země mají týden. Mayová dnes zároveň oznámila, že s Ruskem zruší plánované schůzky na nejvyšší úrovni, mezi kterými je například chystané setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Členové vlády ani královské rodiny nepojedou ani na mistrovství světa ve fotbale, které se bude v Rusku konat v červnu a červenci.

„Je pravda, že i britští novináři a publicisté říkají, že britská strana nijak zvlášť Rusy poškodit nemůže, a pokud jde o vyhoštění diplomatů, to je zcela normální a zaběhlý mechanismus. Bude to nejspíš znamenat to, že bude vypovězen také odpovídající počet diplomatů v Moskvě a teď je samozřejmě otázka, jestli Velká Británie sáhne i po dalších opatřeních včetně ekonomických sankcí,“ říká Dvořák s tím, že mnohem citelnější by byla právě britská neúčast na letošním fotbalovém šampionátu v Rusku. K bojkotu se totiž Londýn snaží zlákat také například Austrálii nebo Polsko.

Kromě toho Mayová v projevu před poslanci uvedla, že Británie zmrazí ruská státní aktiva, kdekoliv bude důkaz o tom, že by mohla být použita „k ohrožení života či majetku britských občanů nebo lidí v Británii žijících“. „Mnoho z nás se na postsovětské Rusko dívalo s nadějí. Chtěli jsme lepší vztahy a je tragické, že se prezident Putin rozhodl jednat tímto způsobem,“ prohlásila podle deníku The Independent britská premiérka.

Přestože se Rusko nesetkává s podobnou situací poprvé, z Británie byl takto velký počet ruských diplomatů vypovězen naposledy v roce 1985, kdy muselo zemi opustit celkem 31 sovětských občanů. Současný razantní krok však podle odborníka na anglofonní země z Asociace pro mezinárodní otázky Kryštofa Kruliše má svou logiku také proto, že kabinet vede právě Konzervativní strana Mayové.

„Co se týče vztahů vůči Rusku, konzervativci jsou na britské politické scéně tradičně velkým jestřábem ruské zahraniční politiky. Můžeme spekulovat, jak by to bylo, pokud by byli u moci labouristi v čele s Jaremym Corbynem, kteří na poli mezinárodních vztahů patří spíš k táboru zastávajícímu jakýsi holubičí pacifistický styl,“ říká pro INFO.CZ Kruliš. Corbyn ve středu večer vydal prohlášení, ve kterém otravu bývalého agenta ostře odsoudil. Předtím byl v parlamentu kritizovaný za příliš benevolentní postoj k Rusku.

Další v řadě

Podobný případ Británie nezažívá poprvé. V roce 2006 byl v Londýně otráven také bývalý ruský agent Alexander Litviněnko, který po útěku z Ruska v Británii dostal občanství a začal zde pracovat pro tajné služby. Od smrti Litviněnka, který byl otráven radioaktivním poloniem, Rusko dodnes dává ruce pryč, přestože mnohé důkazy ukazují na dva bývalé agenty KGB Dimitrije Kovtuna a Andreje Lugového. Stejně by mohl dopadnout právě i případ Sergeje a Julije Skripalových.

„Podobné to patrně bude, přestože musíme počkat na výsledky vyšetřování. Musíme připomenout rok 2006, kdy byli obviněni pánové Kovtun a Lugovoj. Tam bylo zcela evidentní, že stopy polonia 210, kterým byl Litviněnko otráven, byly všude, kde se tito dva pánové pohybovali. I když se jim podařilo z britského území uniknout a Ruská federace je přirozeně nevydala, má se za téměř stoprocentně jisté, že pachateli byli právě oni dva. Tam to bylo jasné, ale jak to bude v tomto případě, to je trochu jiná věc,“ říká Dvořák s tím, že tentokrát má smrtící prostředek jinou povahu.

„Zajímavé na tom plynu Novičok je, že je zřejmě docela jednoduché ho dopravit kamkoliv po světě, a to v podobě několika vcelku neškodných komponentů, které až zkombinováním a smícháním dávají dohromady vražednou zbraň. Pokud se britské straně podaří označit nějakou fyzickou osobu, jako to bylo v případě Kovtuna a Lugového, případy by se samozřejmě velmi podobaly. Teď je otázka, co všechno už má britská policie, Scotland Yard a další složky k dispozici,“ dodává Dvořák.