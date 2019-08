Výhrůžky smrtí, hnůj před domem. Francouzští poslanci čelí útokům kvůli „zradě zemědělců“ | info.cz

Když přišla poslankyně francouzského vládního hnutí Republika vpřed! Claire O'Petitová v úterý domů, čekaly na ni zdi i dveře posprejované hanlivými nápisy. A nebylo to poprvé – politička zastupující départment l'Eure to zažila od loňského prosince už počtvrté. „Sestra CETA“, hlásal jeden z nich, odkazující k unijní smlouvě o volném obchodu s Kanadou, která je známá pod touto zkratkou. O'Petitová pakt podporuje a 23. července pro něj také hlasovala v Národním shromáždění.

Poslankyně sice už dříve podala na neznámé vandaly trestní oznámení, odmítá ale, že by se nechala zastrašit: „Nebudu kvůli tomu odmítat chodit na televizní obrazovku. Budu tam vždy obhajovat politiku, kterou vedeme, i to, co říkám,“ řekla týdeníku Express.

Útokům čelí každý pátý poslanec

V květnu ji neznámí útočníci podobně poškodili další dům ve městě Vernon, už loni čelila kvůli své podpoře smlouvy CETA výhrůžkám smrtí. Jak O'Petitová dodává, nebyla ani zdaleka sama – podobný nátlak mířil i na další poslance vládní strany, ale i na zákonodárce centristické UDI nebo pravicových Republikánů.

Útoky na obydlí poslanců začaly zhruba od konce října, podobně jako akce hnutí žlutých vest. Právě jeho stoupenci mají podle nápisů na domech mnohé z nich na svědomí. V posledních týdnech k nim dochází pravidelně, vrchol pak nastal po schválení smlouvy v Národním shromáždění.

Deník Le Figaro spočítal, že útokům či hrozbám kvůli CETA čelilo od voleb v červnu 2017 už 121 poslanců, tedy každý pátý. Současná frekvence incidentů je silnější než letos v lednu, kdy vrcholila krize kolem žlutých vest. Historik Jean Garrigues v této souvislosti mluví o „novém fenoménu, který tu nenastal od války v Alžírsku“.

Den po posprejování domu O'Petitové se stali terčem dalšího vandalismu tři vládní poslanci zastupující département Vienne. Zemědělci, kteří vnímají smlouvu s Kanadou jako hrozbu, jim posprejovali domy, před jedním pak vyklopili hromádku hnoje. Podle policie se k akci přihlásil zemědělský odborový svaz FDSEA.

Čeho se bojí zemědělci Smlouva o volném obchodu mezi EU a Kanadou známá pod zkratkou CETA významně navýší současné dovozní kvóty na kanadské výrobky. Kanada bude moci do Evropy vyvážet až 67 950 tun hovězího (bez použití růstových hormonů) oproti nynějším 4162 tunám. Z 5549 tun vepřového se dovozní kvóty zvýší na 75 000 tun, kromě toho vzrostou kvóty na vývoz obilí a kukuřice. Zatímco francouzští zemědělci se obávají nové konkurence, některé neziskové organizace protestují proti dovozu hovězího, protože krávy mohou být krmeny geneticky modifikovanými plodinami nebo dostávat antibiotika, což evropské regule zakazují.

Pro farmáře je CETA zradou

„Nikdy jsme si nemysleli, že se něco takového může dít, pro jisté množství lidí se to ale stalo letní módou,“ řekl televizi BFM poslanec Sacha Houlié. „Tato akce je naprosto zbytečná, zvláště proto, že jsme se zúčastnili několika místních schůzí a týden před schvalováním CETA v Národním shromáždění jsme se sešli s odboráři z FDSEA,“ dodal. Odboráři přitom svůj odpor vůči smlouvě nijak neskrývají. Jak řekla jejich šéfka Christiane Lambertová, zemědělci se cítí „zrazeni“.

„Musíme pro zemědělce dělat úplně všechno? Nikdy je nerušit, nejít proti nim? Jsme neustále zastrašováni,“ stěžovala si v deníku Le Monde další útoky postižená poslankyně Corine Vignonová, jíž minulý týden posprejovali dům podruhé během tří dnů. Vignonová už proto investovala do alarmu a bydliště si nechává hlídat kamerovým systémem. Proč panuje vůči smlouvě CETA takový odpor, přitom nechápe: „CETA je extrémně výhodná,“ myslí si a dodává, že francouzský vývoz do Kanady vzrostl od jejího schválení o šest procent, zatímco dovoz z Kanady naopak o stejný počet procentních bodů poklesl. Plně by ale smlouva měla vstoupit v platnost asi až za dva roky po ratifikaci ve všech členských státech EU.

Zemědělství – nový problém pro Macrona?

Rýsuje se tak pro vládu premiéra Édouarda Philippa zásadní střet se zemědělci? Kromě nevole vůči CETA mají francouzští farmáři v poslední době důvodů k obavám více než dost. Úrodu jim především decimuje stále větší sucho. Zvláště v oblastech Allier, Puy-de-Dôme, Cantal nebo Haute-Loire letošní jarní horka neumožnila sklizeň jarní píce a zemědělci museli jednat o pomoci s vládou.

V Bruselu se navíc mluví o reformě společné zemědělské politiky, která by je mohla připravit o zásadní zdroj příjmů. Jisté je, že v unijním rozpočtu na období po roce 2020 bude částka určená na dotace zemědělcům nižší, což Francie nepochybně pocítí. Většina farmářů sice podporuje přechod na ekologicky šetrné zemědělství, samotný proces je pro ně ale stále velkou neznámou.

Politici o hlubokém konfliktu se zemědělci raději nechtějí ani slyšet. „Když jde o poškozování bydliště poslanců, je to spíš efekt žlutých vest,“ relativizuje problém blízký spolupracovník ministra zemědělství Didiera Guillauma. „Obavy zemědělců kvůli CETA jsme znali, není to nic nového. Vláda se soustředí na vysvětlování toho, co ta smlouva je. Náš obchodní přebytek s Kanadou se zvýšil z 50 na 400 milionů,“ argumentuje okolí premiéra Philippa.

Zatímco vláda vystupuje vůči rozčíleným zemědělcům smířlivě, jednotliví poslanci čelící útokům už ztrácejí nervy. „Může to špatně skončit, i fyzickým násilím. Ti lidé jsou na konci sil a odbory je ještě podněcují,“ myslí si Jean-Baptiste Moreau, poslanec vládního hnutí z départementu Creuse a upozorňuje na méně zkušené kolegy, kteří mají z útoků trauma.

Politik, jenž je původní profesí farmář, odsuzuje neschopnost zemědělských svazů se zorganizovat a čelit výzvám doby: „Zemědělské odbory pořád ukazují prstem na někoho jiného: na poslance, Kanadu, atd. Je jednodušší pomalovat poslanci zeď, než si sednout kolem stolu a problém vyřešit,“ myslí si.

Rozhodovat bude zákazník

Čeští zemědělci se rizikem ze strany CETA až dosud příliš nezabývali. „Vyšší kvóty pro dovoz samozřejmě vždy znamenají pro vnitřní trh problém,“ řekl INFO.CZ Josef Stehlík, člen představenstva Asociace soukromého zemědělství ČR. „Bude ale záležet na zákazníkovi, jestli se bude řídit kampaněmi, které běží, a upřednostňovat domácí trh, nebo jestli mu to bude jedno a půjde jen po ceně – bez ohledu na to, odkud maso bude. My jako evropští zemědělci asi nebudeme mít dost sil, abychom snahy o volný obchod zastavili, ale zákazník nemusí mít o dovezené produkty zájem, například kvůli geneticky modifikovaným plodinám z Kanady,“ uzavírá.