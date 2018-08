Výjimečný stav v Itálii. Premiér chce po pádu mostu ztrestat správce dálnic, ten ale může získat obří odškodné

"Zahájíme proces vedoucí ke zrušení koncese firmě Autostrade (per l'Italia)," řekl Conte. "Nemůžeme čekat na justici," dodal. Po odebrání licence volal dříve i italský ministr dopravy Danilo Toninelli. Autostrade per l'Italia prý nedostála svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy o provozování Morandiho mostu. Toninelli také mluvil o pokutě, která by mohla dosáhnout až 150 milionů eur (3,9 miliardy Kč).

Správce dálnice reagoval prohlášením, podle něhož monitorování viaduktu v Janově a jeho údržba odpovídaly "nejlepším mezinárodním standardům". "Autostrade per l'Italia pevně věří, že bude schopna dokázat, že vždy řádně dodržovala povinnosti vyplývající z pozice koncesionáře," uvedla společnost, která spravuje zhruba polovinu 6000 kilometrů italských dálnic.

Podle firmy v tuto chvíli nelze přinést jakékoli důvěryhodné vysvětlení příčin pádu části viaduktu. Premiér Conte uvedl, že takováto tragédie je "nepřijatelná v moderní společnosti", a slíbil, že vláda udělá vše pro to, aby se podobná událost neopakovala. Vláda bude podle něj při udělování nových koncesí stanovovat správcům dálnic "mnohem přísnější" podmínky.

720p 360p REKLAMA Zřícení dálničního mostu v Janově autor: Info.cz/Reuters/Google Earth

Deník Corriere Della Sera vysvětluje, že odejmutí patřičné licence firmě Autostrade per l'Italia sice je při "závažném neplnění" smluvních závazků možné, stát by to ale přišlo draho. Koncesionářská smlouva totiž uvádí, že státní správce silnic ANAS by musel při jejím zrušení soukromému správci nahradit zisky za období až do původního konce platnosti smlouvy.

Ten je v tomto případě v roce 2042 a podle Corriere Della Sera by se celkové odškodné pro Autostrade per l'Italia pohybovalo kolem 20 miliard eur (515 miliard korun). "Možná proto zdroje ve vládě avizují, že pravděpodobnější cestou je udělení pokuty," napsal italský list.

Kromě výjimečného stavu ohlásil italský premiér také den státního smutku, který "bude korespondovat se dnem pohřebních obřadů pro zesnulé". Předseda vlády potvrdil, že úřady v tuto chvíli evidují 39 obětí a 16 zraněných, z nichž devět zůstává ve vážném stavu.

Italská vláda také vyčlenila na počáteční operace na místě pádu mostu pět milionů eur z národního krizového fondu. Předseda vlády Conte vyzval k rychlému odstranění trosek mostu z koryta řeky Polcevera, aby se předešlo hrozbě záplav.

Autostrade per l'Italia ve svém prohlášení také uvedla, že "horlivě" pracuje na projektu rekonstrukce viaduktu, "který by byl zkompletován za pět měsíců od úplného zpřístupnění oblasti". Starosta Janova Marco Bussi přitom naznačil, že zbývající segmenty Morandiho mostu budou strženy.