Vyšetřování ruského vlivu: Po čem „pase“ Mueller? Unikl seznam otázek, které od něho dostal Trump

Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který objasňuje roli Ruska v předloňských prezidentských volbách ve Spojených státech, předal právníkům amerického prezidenta Donalda Trumpa seznam zhruba 40 otázek. Informoval o tom deník The New York Times s tím, že Mueller tak chce zjistit více o možných vazbách Trumpova okolí na Rusko a také to, zda se Trump pokusil bránit průchodu spravedlnosti.

Trump jakoukoli spolupráci s Ruskem během kampaně popírá a vyšetřování, které se zaměřilo na Trumpův tehdejší volební štáb, označuje za hon na čarodějnice. Rovněž Rusko tvrdí, že se americké volby nesnažilo ovlivnit.

Mueller chce od Trumpa objasnit například jeho rozhodnutí propustit tehdejšího ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho nebo události týkající se jeho bývalého bezpečnostního poradce Michaela Flynna, který se scházel s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem.

„Co jste věděl o telefonních rozhovorech, které pan Flynn vedl s ruským velvyslancem Sergejem Kysljakem na konci prosince 2016? Jak jste dospěl k rozhodnutí propustit pana Flynna 13. února 2017? Jaké úsilí bylo po rezignaci vyvinuto s cílem pomoci panu Flynnovi v získání imunity či možné milosti?“ uvádí The New York Times ve výčtu otázek.

Flynn s ruskou ambasádou udržoval kontakt během doby, co Trump přebíral moc. Později Trump řekl, že na Flynnových rozhovorech s Rusy nebylo nic špatného a že musel rezignovat kvůli tomu, že o schůzkách mylně informoval viceprezidenta Mikea Pence. Flynn se loni v prosinci přiznal, že vyšetřovatelům podával lživé informace o svých stycích s Kisljakem.

V případě Comeyho chce Mueller znát prezidentovi verzi vzájemných setkání. Comey tvrdí, že prezident po něm chtěl mimo jiné slib věrnosti či vynechání Flynna z vyšetřování.

720p 360p REKLAMA Rusko vs. USA autor: Radka Zítková; Martin Krepindl, Matěj Hanauer

Trump se nakonec Comeyho rozhodl propustit pro ztrátu důvěry. „Kdy se to rozhodlo? Proč? Kdo na to měl vliv?“ ptá se Mueller. Chce rovněž vysvětlil, co Trump mínil tím, když ruským diplomatům loni v květnu řekl, že po propuštění Comeyho tlak zmizí. „Právě jsem vyrazil ředitele FBI, byl to blázen, naprostý pomatenec,“ řekl tehdy Trump v Oválné pracovně ruským diplomatům. „Kvůli Rusku jsem čelil obrovskému tlaku. To je pryč,“ dodal.

Muellerovy otázky se také podrobně věnují dění v Trumpově volebním štábu, týkají se například kontaktů Trumpova poradce Rogera Stona na portál WikiLeaks, jednání prezidentova zetě Jareda Kushnera s Rusy či aktivit bývalého šéfa kampaně Paula Manaforta.