Vyšetřovat, nebo odvolat? Demokraté se dohadují, co dělat s Trumpem | info.cz

ANALÝZA | A co budeme dělat teď? Otázka, která přes Velikonoce zaměstnávala politiky americké Demokratické strany, stále nemá jasnou odpověď. Demokraté se rozhodují, zda je pro ně zpráva zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera , která popisuje zásahy Ruska do amerických voleb, natolik závažná, aby spustili proces odvolání prezidenta Donalda Trumpa. Riskují totiž i vlastní politické body.

Od loňských kongresových voleb je doslova koloritem, že pokud dojde na zásadní otázky, strhne se v Demokratické straně debata dvou křídel. První volá po radikálnějších krocích, druhé emoce mírní a drží se při zemi. Odtajnění tzv. Muellerovy zprávy zcela zapadá do popsaného rámce.

Mueller v dokumentu na 448 stranách popsal řadu závažných věcí. Třeba, že ač Trumpova kampaň nespolupracovala s Ruskem a jeho hackery, těžila z jejich práce. A především poukázal na opakované pokusy prezidenta zastavit vyšetřování. „Pokud bychom měli po prozkoumání faktů jistotu, že prezident nemařil spravedlnost, konstatovali bychom to,“ napsal Mueller ve zprávě.

Ačkoli věta neznamená, že se Trump dopustil trestného činu, zároveň jej ani neočišťuje, jak on sám po vydání zprávy tvrdil. Ministr spravedlnosti William Barr se každopádně rozhodl nevyvozovat z toho vůči šéfovi Bílého domu další důsledky, za což vzhledem k podezřelým okolnostem popsaným v Muellerově dokumentu schytal kritiku od demokratů.

Ti nyní mají dvě cesty, jimiž se lze vydat. Mueller jim ve zprávě vzkázal, že mohou nadále vyšetřovat Trumpovy údajné prohřešky a dojít k dalším závěrům. Radikálnějším krokem by bylo spuštění procesu odvolání prezidenta z úřadu. Proces známý jako impeachment podporují například mladí progresivisté, senátorka a prezidentská kandidátka Kamala Harrisová nebo její kolegyně z horní komory Kongresu Elizabeth Warrenová.

Tři kroky k odvolání Proces odvolání prezidenta (tzv. impeachment) má v USA jasně stanovená pravidla. Ústava stanovuje, že důvodem k sesazení a zbavení práva funkci znovu nabýt může být velezrada, úplatkářství nebo jiné těžké zločiny a trestné činy. Pokud existuje podezření z podobného provinění, začíná se vyšetřováním v příslušných sněmovních výborech. Následně Sněmovna reprezentantů rozhodne o obžalobě. Ke schválení návrhu stačí prostá většina hlasujících. Definitivní slovo má následně Senát. Jednání v takovém případě řídí předseda Nejvyššího soudu a nikdo nemůže být odsouzen bez souhlasu dvou třetin přítomných senátorů. V historii oba pokusy o odvolání prezidenta neuspěly, byť v 19. století o osudu Andrewa Johnsona rozhodl jeden jediný hlas.

„Vážnost provinění vyžaduje, aby zvolení příslušníci obou stran odložili politické úvahy a vykonali svoji ústavní povinnost. To znamená, že Sněmovna reprezentantů by měla vyvolat jednání o impeachmentu proti prezidentovi Spojených států,“ pronesla Warrenová, která se podobně jako Harrisová uchází o demokratickou prezidentskou nominaci.

Argumenty pro

Pro spuštění procesu impeachmentu mluví vážné podezření, že se prezident mohl dopustit trestného činu maření spravedlnosti. Přestože Mueller odmítl dát k věci jasné stanovisko, popsal deset případů, které naznačují, že Trump chtěl jeho vyšetřování sabotovat. Tím nejvážnějším je zřejmě pokus odstranit samotného Muellera, čímž Trump pověřil svého tehdejšího poradce Donalda McGahna. Ten však odmítl příkaz vykonat z obavy, aby Trumpa nepotkal osud Richarda Nixona. K Nixonově konci v Bílém domě přispělo mimo jiné odvolání vyšetřovatele kauzy Watergate.

Druhým argumentem, proč se bavit o impeachmentu, může být podivné nakládání ministra Barra se závěry zprávy. Barr jasně pronesl, že Trump trestný čin nespáchal. Jenže Muellerova zpráva je, jak už bylo řečeno, v tomto směru nejednoznačná. A je otázkou, zda i jen záměr mařit spravedlnost, neuskutečněný jen vzhledem k výše zmíněné duchapřítomnosti poradců, není prohřeškem.

Někteří demokraté upozorňují, že vzhledem k závažnosti podezření, nyní mají povinnost jednat, aby nevytvořili nebezpečný precedent pro budoucnost. „Ignorování prezidentových opakovaných snah mařit vyšetřování jeho vlastního neloajálního chování by způsobilo velké a trvalé škody na této zemi a vsugerovalo by, že současný i budoucí prezidenti mohou zneužívat svoji moc podobných způsobem,“ argumentovala Warrenová.

Argumenty proti

Jenže právě v tom je kámen úrazu. Pokud by Trump skutečně spáchal trestný čin, Kongres by jej měl podle Ústavy zbavit funkce i možnosti ji znovu nabýt. Mueller ale nic takového výslovně neříká. A v případě neopodstatněného impeachmentu, jak by jej řada Američanů mohla vzhledem k tomuto výkladu chápat, by demokraté institut sloužící k ochraně americké demokracie ještě více zpolitizovali.

Impeachment funguje jako jakýsi soudní proces, v němž Sněmovna reprezentantů podává žalobu na prezidenta a Senát zastupuje roli soudu a rozhoduje o vině a nevinně. Demokraté vědí, že jejich pokus by v horní komoře zřejmě ztroskotal. Zatímco pro spuštění procesu mají dostatek hlasů, v Senátu disponují jen 47 mandáty (včetně dvou nezávislých). Na odvolání Trumpa z funkce jich potřebují o 20 více.

Není přitom pravděpodobné, že by se k jejich snaze připojili republikáni. Na to je Muellerova zpráva příliš nejasně napsaná. A přestože třeba někdejší kandidát na prezidenta Mitt Romney na Twitteru kritizoval Trumpovu ochotu přijímat výhody z ruských aktivit, o impeachmentu nenapsal ani slovo. Šéf senátní většiny Mitch McConnel také jasně řekl, že „je čas jít dál“, protože vyšetřování nedospělo k obžalobě a „lidé toho mají dost“. I proto Trump říká, že se odvolání ani trochu nebojí.

Demokratům nehrají do karet ani nálady mezi Američany. Trump sice ztratil několik procentních bodů v průzkumech popularity, klesá ale i podpora impeachmentu. Podle průzkumu, který pro web Politico dělala společnost Morning Consult, je pro spuštění procesu 34 procent dotázaných, proti 48 procent. Od ledna také klesla podpora mezi příznivci demokratů ze 71 na 59 procent. Šetření probíhalo od pátku do neděle, tedy už po zveřejnění Muellerovy zprávy.

Počkejme, vyšetřujme

Právě obavy z neúspěchu impeachmentu, jenž by mohl nahnat ztracené hlasy zpět k Trumpovi, jsou důvodem, proč druhá skupina demokratů v čele s předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou volání po radikálním kroku mírní. Pelosiová v pondělním hovoru se 172 demokratickými kongresmany prohlásila, že by s vyvoláním impeachmentu zatím počkala.

Podobně naladění jsou i demokraté zvolení v okrscích, kde tradičně nevyhrává jejich strana. „Myslím, že moje komunita by se chtěla ujistit, že pracujeme na agendě, kterou přineslo mnoho nováčků, a také, že se dostaneme na kloub všemu z Muellerovy zprávy,“ prohlásila kongresmanka Chrissy Houlahanová, jež zvítězila v pensylvánském okrsku jindy ovládaném republikány.

Vedení demokratů tak spíše než impeachment preferuje další vyšetřování prezidentových aktivit. V něm mohou odhalit některé další detaily o využívání ruského vměšování ve prospěch Trumpovy kampaně, případně se hlouběji ponořit do nepříliš jasného případu maření spravedlnosti. Sněmovní výbory a newyorský soud také prošetřují Trumpovy finance a obchody.

Zatím nejaktivněji se chystá pokračovat sněmovní výbor pro spravedlnost. Jeho předseda Jerrold Nadler už oznámil, že na květen naplánoval slyšení tří klíčových jmen kolem Muellerovy zprávy. Na 2. května pozval ministra spravedlnosti Barra, 21. května by měl svědčit Trumpův exporadce a Muellerův klíčový svědek McGahn a do 23. května by Nadler rád vyslechl také samotného zvláštního vyšetřovatele Muellera.