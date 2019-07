Vyšetřovatel Mueller nepomohl. Demokratům nezbývá než Trumpa porazit ve volbách | info.cz

„Demokraté udělali z těchto dvou Muellerových slyšení svůj Super Bowl. A v poločase to pro ně nevypadá dobře,“ glosoval výsledek prvního Muellerova vystoupení na Kapitolu komunikační ředitel Trumpovy kampaně Tim Murtaugh.

Jeho sdělení odráží vše, co se ve Sněmovně reprezentantů ve středu odehrálo. Robert Mueller přišel, strávil několik hodin odpovídáním na dotazy demokratických i republikánských zákonodárců a nic nového neřekl. Vesměs jen opakoval to, co napsal do své zprávy.

Ve zkratce: Rusko se vměšovalo do voleb v Trumpův prospěch, kampaň s ním ale nespolupracovala. Mueller Trumpa z obvinění neočistil, ale jelikož není možné obžalovat úřadujícího prezidenta, nenavrhl ani žádné další kroky. Toť vše. Na otázky zákonodárců, kteří se chtěli dopátrat dalších skutečností a Muellerových úmyslů, neodpověděl nebo mlžil.

Není to překvapivé. Mueller už na jaře na své tiskové konferenci vysvětloval, že nevidí smysl v dalším kongresovém slyšení. Dal jasně najevo, že odevzdáním zprávy pro něj celá kauza skončila a nechce se v ní nad její rámec angažovat. Jenže demokraté, kteří jsou nadále rozdělení v otázce, zda se pokusit Trumpa odvolat, si slibovali, že by přeci jen mohli z ostříleného vyšetřovatele něco dostat.

Jejich neúspěch ale neznamená definitivní tečku za úmyslem spustit proces impeachmentu. A to přesto, že je stále více jasné, že v republikány ovládaném Senátu není politická vůle hlasovat pro Trumpovo sesazení. Šéf sněmovního justičního výboru Jerrold Nadler se po Muellerově slyšení sešel za zavřenými dveřmi s předsedkyní dolní komory Nancy Pelosiovou. Nadler se pokoušel Pelosiovou přesvědčit, aby demokraté přeci jen zkusili Trumpa odvolat.

Nadler argumentoval tím, že ani v případě impeachmentu Richarda Nixona nebyla veřejnost zprvu proti prezidentovi. Přesto dolní komora proces spustila, jelikož cítila, že jen tak splní své kontrolní povinnosti. Posléze, jak vycházely najevo další závažné problémy, podpora impeachmentu rostla a Nixon nakonec sám rezignoval.

Jenže 70. léta a současnost jsou v mnohém odlišné. Spojené státy jsou rozdělené. Trump si stabilně drží podporu kolem 40 procent voličů. Těm dosavadní prezidentovy kauzy nevadí. A republikáni šéfa Bílého domu dobrovolně neodstřelí a nedají tak demokratům munici pro prezidentské volby v příštím roce.

Pelosiová má pravdu, když tvrdí, že spuštění impeachmentu by bylo jen „prázdným gestem“. Dodejme, prázdným gestem, které by mohlo demokraty ve volbách poškodit. Trumpova opozice má jen jednu šanci, jak se neoblíbeného prezidenta zbavit. Příští rok na jaře vybrat dostatečně silného kandidáta, který 3. listopadu 2020 Trumpa porazí.