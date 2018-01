Vyznání džihádisty z Brooklynu. Jedinečný dokument může pomoci odhalovat motivaci osamělých teroristů

Ve světě terorismu jsou už nějakou dobu fenoménem útoky tzv. osamělých vlků. Lidí, kteří páchají atentáty na vlastní pěst bez napojení na konkrétní skupinu. Tajné služby si s nimi příliš nevědí rady. A ani příliš nemůžou - vypátrat včas radikální jedince uzavřené okolí patří k nejsložitějším úkolům. Americkým vyšetřovatelům se nyní dostal do ruky unikátní materiál, který by jim mohl pomoci. Mladý džihádista v něm popisuje, jak došlo právě k jeho radikalizaci.

V minulém roce zaútočili v Kanadě, Londýně nebo v New Yorku. Zabránit tzv. osamělým vlkům ve vraždění je složité. V případě "tradičních" dlouhodobě plánovaných atentátů organizovaných teroristickými skupinami se zpravodajské služby snaží takovou buňku monitorovat. U zradikalizovaných fanatiků mnohdy bez přímé vazby na teroristické organizace to však jde o poznání hůře.

Sólisté se s plány prakticky nikomu nesvěřují. Okolí si mnohdy pochopitelně ani nemá jak všimnout, že se sympatický mladík z vedlejšího bytu chystá v následujících dnech najet někde autem do davu lidí. Sousedé třeba ani vůbec netuší, že se radikalizuje a proč.

Vyšetřovatelé dosud například marně pátrají po motivech 29letého Uzbeka Sajfulláha Saipova, který letos na Halloween zabil v New Yorku vypůjčeným nákladním vozem osm lidí. Ačkoli přiznal, že ho inspirovala videa tzv. Islámského státu, nechce prozradit, co ho k džihádistům a k jejich materiálům dovedlo.

Výjimečný dokument

I proto je výjimečně cenný spis, který po sobě zanechal 22letý Achror Saidachmetov a na nějž upozornil list New York Times. Kazašského mladíka poslal soud na patnáct let do vězení. Prokurátoři ho popsali jako teroristu, jenž chtěl bojovat po boku IS v Sýrii a snažil se dostat do americké armády, aby mohl zabít co nejvíce jejích členů. Obvinění nepopřeli ani jeho právníci.

Saidachmetov odvyprávěl cestu k radikalizaci v 53stránkovém dokumentu. „Obvykle v podobných záležitostech dostanete dopis od matky, od otce, ale tohle je souhrn krok po kroku, jak se vše událo,“ upozorňuje Seamus Hughes, zástupce ředitele programu zabývajícího se extremismem na Univerzitě George Washingtona.

Saidachmetov se narodil ve městě Turkestan v Kazachstánu. Jeho otec byl alkoholik, který mlátil a znásilnil jeho matku. Ta před ním uprchla do rodného města na okraji kazašské stepi. Achrorovi byly tou dobou čtyři roky. Otce od té doby vídal jen zřídka - většinou byl opilý a pořvával na ulici.

Achrorova rodina se sice označovala za muslimskou, náboženství ale nehrálo v chlapcově životě významnou roli. Nechodili ani do mešity.

Jak šel čas, matka našla práci v Uzbekistánu a se synem se přestěhovala do Taškentu, kde pracovala jako novinářka. To ale jen těžko kloubila s péčí o dítě. Achror proto trávil večery často osamělý.

Ještě větší odloučení od matky přišlo v roce 2010, kdy se kvůli své profesi dostala do sporu s uzbeckou vládou. Následovalo stěhování do Brooklynu. Chlapec ale zůstal v Taškentu, kde se o něj starala teta. Do Spojených států odjel až rok poté.

Americké trápení

Život v USA však byl poslední kapkou. Tehdy 16letý Achror se ocitl v jiném světě, kterému nerozuměl. Adaptaci na neznámé prostředí mu komplikovala slabá znalost angličtiny. Chodil na státní střední školu, kamarády si tam ale nenašel. Nepomohlo mu ani angažmá v plaveckém týmu, cvičení bojových umění nebo pes, kterého mu matka pracující nově jako uklízečka koupila. Po chvíli si ho nemohli dovolit a zvíře šlo z domu.

„Byl to čas odloučení, ztráty a nedostatku účelu,“ popsal v memoárech Achror, který se před samotou uchýlil k internetu. Tam objevil učení radikálního uzbeckého duchovního Abdulláha Bukhariho.

Saidachmetov rázem našel nový smysl život. Příklon k islámu ale způsobil konflikty s matkou. Syn jí najednou začal vyčítat, že se nezahaluje, nechodí do mešity jako on a vyhodil ji i kosmetiku, jelikož si myslel, že je z vepřového masa, které islám zakazuje. Žena ho proto raději nechala bydlet sama.

„V nejhorším možném čase se opakovalo opuštění,“ konstatoval Saidachmetov, jemuž bylo v čase osamostatnění se 18 let. Oporu našel v muži jménem Abdurasul Jurabojev. Potkal ho v mešitě a brzy se k němu nastěhoval.

Chtěl zabít Obamu

Krátce nato vznikl na území Sýrie a Iráku tzv. Islámský stát. „Byl to nový pocit sounáležitosti. Místo, abych byl osamělý chlapec ztracený v Brooklynu s chabou angličtinou, byl jsem součástí celosvětové online komunity podporující islámské náboženské hnutí,“ vzpomínal Saidachmetov.

Na uzbecké džihádistické síti začal šířit komentáře podporující IS. Chválil popravy iráckých vojáků a vyjádřil zájem zabít tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamu. S Jurabojevem plánovali cestu do Istanbulu s cílem dodávat materiál IS.

Past sklapla v roce 2015, kdy zpravodajské služby dvojici infiltrovali. Do mešity začal chodit muž, který vyjádřil zájem se k Saidchmetovovi s Jurabojevem nastěhovat. Muži byli nadšení novým souvěrcem tak moc, že mu vyzradili svůj plán. Neuvědomili si však, že mluví s agentem. Dál už byla práce bezpečnostních složek nepopsatelně jednodušší.