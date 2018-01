Vyzve Oprah Trumpa? Upínání k celebritám odhaluje vyprázdněnost americké politiky

Její projev na předávání filmových Zlatých glóbů byl emotivní. Mluvila o ženských právech, o sexuálním zneužívání, které hýbe Hollywoodem a americkou společností. Moderátorka Oprah Winfreyová ale nejvíce zaujala pár slovy ze závěru své řeči.

„Chci, aby všechny dívky, které s teď dívají, věděly, že přichází nový den. A až konečně přijde, bude to kvůli mnoha skvělým ženám, z nichž jich tu dnes celá řada sedí, a také docela fenomenálním mužům, kteří tvrdě bojují za to, aby se stali lídry, jež nás povedou do doby, kdy už nikdo nikdy nebude muset říkat ‚Já také‘ (Me Too),“ pravila Winfreyová.

Oprah 2020

Moderátor večera Seth Mayers na to konto vyjádřil přání, že by Winfreyová měla kandidovat na prezidentku. Na sociálních sítích se okamžitě rozjela kampaň, která ji přemlouvá, aby do boje o Bílý dům skutečně šla.

Oprah Winfrey měla při přebírání ceny opravdu působivou řeč

Sama Winfreyová takovou možnost nevyloučila, a zdroje televize CNN dokonce prohlásily, že moderátorka skutečně kandidaturu zvažuje. Připustil to také její dlouholetý partner Stedman Graham. „Je to na lidech. Ona by to udělala,“ citují ho Los Angeles Times.

Winfreyová by nebyla politicky nepopsaná. V minulosti se opakovaně vyjadřovala ke společenským tématům i k záležitostem týkajícím se Bílého domu. Dlouhodobě stojí za Demokratickou stranou. V roce 2008 podpořila v kandidatuře Baracka Obamu, předloni zase Hillary Clintonovou.

Momentálně o sobě nejvíce dává vědět v souvislosti s bojem proti sexuálnímu obtěžování a kampaní #MeToo. Minulý týden spolu s více než tisícovkou dalších žen rozjela iniciativu Time´s Up (Čas vypršel), která vyzvala k veřejné aktivitě proti praktikám, jež na podzim loňského roku otřásly Hollywoodem.

Celebrity jako symbol nouze

Přesto má její případná kandidatura jiný zásadní rozměr. Teoreticky se může stát, že v listopadu 2020 proti sobě budou o nejvyšší post v zemi bojovat dvě celebrity – Winfreyová a současný prezident Donald Trump. Ani on přitom neměl před nástupem do funkce zkušenost s jinou ústavní pozicí.

„Prezidentství není reality show. V prvním roce Trumpova mandátu jsme poznali, jak nesmírně záleží na zkušenostech, znalostech, vzdělání a politické moudrosti. Idea, že by prezidentství mělo být jen další cenou pro celebrity – i pro ty, s jejichž přesvědčením souhlasíme – je extrémně nebezpečná,“ upozorňuje sloupkař listu New York Times Thomas Chatterton Williams.

Jásot části demokratů nad Winfreyovou je navíc dalším důkazem personální vyprázdněnosti americké politiky a liberální scény speciálně. Zatímco republikáni si v roce 2016 vybrali Trumpa z 12 možných jmen, demokraté volili v primárkách pouze ze tří osobností. Marin O´Malley navíc odstoupil hned po prvním hlasování v Iowě.

Také nyní nemá strana, která ještě před dvěma lety vládla v Bílém domě, jasného favorita, který by voliče oslovoval. Často se mluví o Obamově viceprezidentovi Joe Bidenovi. „Myslím, že jsem kvalifikovaný na tu funkci. Ale to neznamená, že bych měl být prezidentem, nebo kandidovat,“ nechává záležitost otevřenou Biden.

Letos sice začal objíždět zemi s debatní show America Promise Tour, že by se hodlal ucházet o prezidentské křeslo, však stále nenaznačil. Jeho hlavním limitem by přitom byl věk. V listopadu 2020, kdy se bude nový prezident volit, mu bude bez pár dní 78 let. Pokud by vyhrál, na konci mandátu by mu bylo 82 let.

Tak starý ještě žádný americký prezident na konci funkčního období nebyl. Ronaldu Reaganovi bylo v době, kdy Bílý dům opouštěl, 77 let. V úřadu přitom strávil osm let. I proto Biden říká: „Upřímná odpověď je nevím.“

Hlavně vyhrát nyní

Winfreyová by tak demokratům marně hledajícím osobnosti vytrhla trn z paty. To kvituje třeba šéfka sněmovní menšiny Nancy Pelosiová. Přesto na americké levici nepanuje obecné nadšení. Obávají se hlavně toho, že Američané po čtyřech letech Trumpova prezidentství nebudou zvědaví na další celebritu.

„Porazit Trumpa není jen o tom najít správného kandidáta. Musíme ukázat, za čím stojíme. Něco jiného než ‚Všichni dostaneme auto‘. Tak by kandidatura Oprah vypadala,“ konstatuje stratéžka demokratů Rebecca Katzová.

Demokraté ale stále mají čas na rozhodování, zda by uvítali moderátorku Winfreyovou, nebo spíše nějakou serióznější tvář. Kandidáti se začnou profilovat až po letošních volbách a samotné primárky, z nichž vzejde oficiální kandidát, přijdou na řadu v únoru 2019.

Co by mělo být v současnosti stranickou prioritou, ostatně svým tweetem jasně vyjádřil senátor Brian Schatz. „Pojďme se soustředit na výhru v roce 2018. Díky,“ napsal s odkazem na volby, v nichž budou demokraté usilovat o znovunabytí většiny v Kongresu.