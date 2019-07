Vyzve Trumpa na boj o Bílý dům žena? Debaty zamíchaly prezidentskými kartami u demokratů | info.cz

Amerika má za sebou první dvě debaty uchazečů o prezidentské křeslo za Demokratickou stranu. Konaly se minulý týden a napověděly, kudy se bude ubírat vývoj v příštích měsících. Na čele se osamostatnila silná čtveřice, která si udržuje náskok před zbytkem pole. Posílily hlavně dvě ženy – Kamala Harrisová a Elizabeth Warrenová. Naopak do potíží se dostali dosavadní favorité Joe Biden a Bernie Sanders. Proč tomu tak je a co to znamená?

Trend ukázaly hned dva průzkumy veřejného mínění. Agentura Morning Consult siec stále vidí jako favorita Bidena s 33procentní podporou, za ním je Sanders s 19 procenty. Harrisová s Warrenovou shodně nasbíraly 12 procent příznivců. Data Morning Consult ale svědčí o tom, že zatímco Biden přišel ve srovnání s předchozím šetřením o pět procentních bodů, Harrisová o šest posílila.

Ještě hůře dopadl pro dosavadní favority čerstvější výzkum agentury SSRS pro televizní stanici CNN. V něm má Biden na prvním místě 22 procent, druhá je Harrisová se 17 procenty, třetí Warrenová má 15 procent a čtvrtý Sanders 14 procent. Biden a Sanders oproti květnovému průzkumu stejné agentury ztratili 10, respektive 4, procentní body, Harrisová posílila o 9 a Warrenová o 8 procentních bodů.

Co z toho vyplývá? Debaty vyprofilovaly hlavní čtveřici kandidátů. Další uchazeči mají velkou ztrátu, navíc v prvních debatách nedokázali výrazně změnit své dosavadní skóre. Pete Buttigieg, Cory Booker nebo Beto O´Rourke tak musí bojovat i s ubývajícím časem. Pokud se do prvního hlasování v Iowě – tedy do února příštího roku – nepřiblíží dosavadním lídrům, bude jejich šance na úspěch minimální.

Nálady nahrávají ženám

K pochopení úspěchu Harrisové a Warrenové je třeba se vrátit o rok zpět, kdy demokraté bojovali v primárkách před kongresovými volbami. V nich se dařilo kandidátům, kteří úplně nebo alespoň zčásti odpovídali profilu člověka z menšinové komunity zastávajícího progresivistický pohled na svět.

Harrisová i Warrenová do něj zapadají více než Biden. Obě zdůrazňují nerovnosti ve společnosti. Warrenová především tu příjmovou, Harrisová v debatě uspěla, když na Bidena zaútočila kvůli jeho někdejším postojům v rasových otázkách. Proti Sandersovi mají obě dámy zase výhodu pohlaví a nižšího věku.

Mezi americkými liberály se loni dařilo ženám. Ty v posledních letech tvoří většinu hybné síly mezi demokraty. Šéfkou sněmovny reprezentantů je Nancy Pelosiová, vycházejícími hvězdami kongresmanky Alexandria Ocasio-Cortezová nebo Ilhan Omarová. Žena také může působit jako protiváha jasně maskulinnímu prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Navzdory tomu se dosud více než rok schylovalo k souboji mezi Bidenem a Sandersem. Oba dva neochvějně vládli průzkumům, jenže to do jisté míry zkresloval fakt, že ostatní kandidáti nebyli mezi Američany tolik známí. Bidena znala většina země, jelikož osm let působil jako viceprezident v administrativě Baracka Obamy. Sanders je zase doyenem progresivistů a řada lidí si jej pamatovala například z primárek, v nichž sváděl souboje s Hillary Clintonovou.

Takovou výhodu Warrenová ani Harrisová neměly. První televizní debaty jim teď umožnily oslovit i lidi, kteří o nich dříve neslyšeli. Ostatně na mítink Warrenové po debatě přišlo 3600 lidí, což je dosud nejvíc. Harrisová zase v sobotu oznámila, že v prvních 24 hodinách po jejím vystoupení v televizi vybrala od 63 tisíc dárců 2 miliony dolarů.

Biden a Sanders nejsou odepsaní

Přestože dynamika nahrává ženské polovině zmíněné čtveřice, stále není na místě muže odepisovat. Bidenovou a Sandersovou výhodou mohou být obavy, které mezi demokraty bují od porážky v posledních prezidentských volbách – ptají se, zda jsou Američané připraveni na první prezidentku a jestli Clintonová neprohrála s Trumpem právě proto, že je žena.

Ostatně i průzkum CNN napovídá, že ačkoli Bidenovy preference padají, demokraté stále věří, že právě on je tím kandidátem, který má proti Trumpovi největší šanci. Domnívá se to 43 procent voličů strany, druhý je s 13 procenty Sanders, Warrenová a Harrisová jsou nejnadějnějšími kandidátkami podle 12 procent dotázaných.

Samy kandidátky však podobné obavy nesdílí. Warrenová prohlásila, že totožné skepsi čelila, už když kandidovala do Senátu za stát Massachusetts, který předtím nezvolil do horní komory ani za guvernérku jedinou ženu. „Řekla jsem malé holčičce, že se jmenuji Elizabeth a kandiduji do Senátu, protože to dívky dělají,“ uvedla.

Proti Clintonové mají obě ženy navíc jednu velkou výhodu. Nenesou si do kampaně zátěž z předchozí funkce. Clintonová nedokázala přesvědčit dostatek voličů i proto, že se řada z nich neztotožnila s jejími kroky ve funkci ministryně zahraničí. Skrze to na ni útočil i Trump. Harrisová ani Warrenová takového kostlivce ve skříni nemají.