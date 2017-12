Vzácné protivládní protesty v Íránu neutichají. Jsou první mrtví, revoluční gardy hrozí tvrdou odplatou

V západoíránském městě Dorúd při zásahu bezpečnostních složek zahynuli dva protestující. Agentury již v noci informovaly, že zřejmě podlehli střelným zraněním. Tisková kancelář Mehr dnes úmrtí dvojice demonstrantů potvrdila s odvoláním na bezpečnostní úřady. Ty příčinu smrti nesdělily, uvedly ale, že sobotní nelegální shromáždění přerostlo v násilnosti.

"Ti, kteří poškozují veřejný majetek, narušují pořádek a porušují zákony, musí počítat, že budou za své jednání pohnáni k odpovědnosti," uvedlo dnes ministerstvo vnitra. Revoluční gardy demonstrantům podle BBC hrozí, že pokud nepřestanou, pocítí úder "železné pěsti".

Ojedinělé a zároveň nepovolené protivládní protesty označované za největší svého druhu od roku 2009, kdy lidé vyšli do ulic na znamení nesouhlasu se znovuzvolením tehdejšího prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, začaly jako projev nespokojenosti s ekonomickou situací v Íránu. Přerostly však do obecnější kritiky vlády současného prezidenta Hasana Rúháního, jehož někteří demonstranti označili za diktátora, jiní zase upozorňovali na nákladné zahraniční iniciativy země v Libanonu, Sýrii či Iráku.

Po protivládních akcích vyšli v Íránu do ulic také stoupenci režimu. AFP poznamenala, že zprávy z Íránu je nyní obtížné ověřovat, neboť oficiální státní média mají nevyvážené zpravodajství, na internetu se navíc šíří různé fámy.

Několik íránských agentur navíc varovalo, že vláda brzy odpojí síť telegram, přes kterou demonstranti komunikují. Její zakladatel a šéf Pavel Durov na twitteru uvedl, že síť sama pozastavila první účet - zjevně ten patřící kanálu Amadnews - který údajně nabádal k násilí a používání zápalných lahví. Durov varoval, že není radno překračovat hranice a dal tak najevo, že administrátoři telegramu můžou zasáhnout znovu.

A Telegram channel (amadnews) started to instruct their subscribers to use Molotov cocktails against police and got suspended due to our "no calls for violence" rule. Be careful – there are lines one shouldn't cross. Similar case from October – https://t.co/OWQFBLywjr