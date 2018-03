Z hrdinky nepřítelem státu: uvězněná Savčenková měla chystat ostřelování Kyjeva a krvavý puč

Události nabraly pro Nadiju Savčenkovou rychlý spád. Tři hlasování v parlamentu vyslala jasný signál: vydat, zadržet a uvěznit. Každé z nich podpořila relativně výrazná většina zákonodárců. Tajná služba pak poslankyni zatkla přímo v parlamentu. Podle BBC dnes poslanci mimo jiné zhlédli video, na kterém Savčenková mluví s dalšími lidmi o chystaném útoku.

Vyšetřovatel předal Savčenkové obvinění, oznámil, že je zatčena, a pobídl ji přejít k autu, které ji odveze do vazby. Savčenková projevila přání se projít a tak provázená agenty a novináři vyrazila pěšky k vazební věznici. Podle ukrajinských médií se předtím rozloučila s matkou.

Pro Savčenkovou se jedná o dramatický pád. Bývalá uznávaná armádní pilotka se stala mezinárodně známou, když padla do zajetí Ruska. Během bojů, do kterých se dobrovolně přihlásila, byla zajata proruskými separatisty a předána do Ruska. V ruském vězení následně strávila dva roky, než ji Moskva vyměnila za dva ruské vojáky. Na Ukrajině ji pak označili za národní hrdinku.

Teď národní hrdinka čelí obvinění, že chystala armádní převrat, přičemž se nezdráhala plánovat ozbrojený útok na parlament. „Osobně verbovala, osobně rozdávala rozkazy, jak provést teroristický útok tady v tomto sále,“ řekl před časem v parlamentu generální prokurátor Jurij Lucenko. Použít měla granáty, miny a automatické zbraně. Prokurátor rovněž zmínil, že „pučisté“ chtěli ostřelovat náhodně vybrané cíle v centru Kyjeva z minometů.

Savčenková je obviněná na základě celé řady paragrafů - namátkou z terorismu, konspirace proti státu, zakázaného nakládaní se zbraněmi, organizovaného zločinu nebo přípravy útoku na představitele státu.

Možná ještě překvapivější je pozadí, na které podle vyšetřovatelů ukazují důkazy. Celý převrat měl podle prokuratury organizovaný Ruskem, které kdysi Savčenkovou dva roky věznilo. „Máme fakta dokazující účast Ruska jako nepřítele ukrajinského státu při předávání zbraní osobám, které plánovaly a připravovaly teroristické útoky proti nejvyššímu vedení země, pokojným obyvatelům Kyjeva, a to s cílem svrhnout ústavní zřízení,“ prohlásil dnes Lucenko.

Savčenková obvinění odmítla a videu, které má dokládat její plány, se dnes ve sněmovně vysmála. Nezpochybnila jeho autenticitu a zopakovala, že „zkorumpovaná“ ukrajinská vláda zaslouží svrhnout. Samotné obvinění ale odmítá, jednalo se podle ní o žert a provokaci namířenou vůči tajným službám, o kterých věděla, že ji sledují.

Savčenkovou po dnešním výslechu čeká podle agentury Unian zítra v 9:00 stání před soudem, který by měl rozhodovat o její vazbě.

Politička čelí od ledna 2017 kritice zejména kvůli výrokům o tom, že by se Kyjev měl načas zřeknout Ruskem anektovaného Krymu a na oplátku by prý získal zpět rebely ovládaný východoukrajinský Donbas. Někteří ukrajinští politici následně žádali o vyšetřování jejích „protiukrajinských postojů“.