Z Palestiny vzlétly rakety na Tel Aviv. My to nebyli, tvrdí Hamás i další radikálové. Tak kdo?

ANALÝZA PAVLA NOVOTNÉHO | Z palestinského Pásma Gazy vylétly rakety směrem na druhé největší izraelské město Tel Aviv. Židovský stát nad ránem reagoval násobně větším počtem střel, kterými v Pásmu likvidoval místa spojená s vývojem a údržbou střel. Nikdo nezahynul, Palestinci odvetu čekali. Čtyři Arabové byli přesto zraněni. Podobných výměn se mezi Gazou a Izraelem odehrává poměrně dost. Pak ale z hnutí Hamás, které Pásmo řídí, přišla neobvyklá reakce: my nechtěli, respektive neútočili. Kdo tedy chtěl? A vládne Hamás vůbec Pásmu Gazy?

Vlastně dosud není jasné, kdo a proč střely vypustil. Izraelská armáda (IDF) údajně s odkazem na své vyzvědače konstatovala, že k jejich odpálení podle všeho došlo omylem, a to při rutinní údržbě palestinských zbraňových systémů. Média přesto od uniforem nedostala jasnou odpověď: šlo o závadu, či nesprávné zacházení? Co se stalo? Vojáci židovského státu každopádně museli reagovat, což také učinili. A do Gazy pak se stovkou raket Hamásu vzkázali: Vy v Pásmu vládnete, udělejte si doma pořádek! Došlo k rychlému příměří a vojenská aktivita na obou stranách se zastavila.

Nicméně, otázky zůstávají. A přesvědčivě na ně neodpověděli ani sami Palestinci. Lídři Hamásu, kteří Gaze vládnou od roku 2007, jednoznačně odmítli, že by oni Izrael napadli. A jak uvádí stanice Al-Džazíra, rakety se prý vznesly v okamžiku, kdy byli velitelé vojenského křídla této radikální organizace na schůzce s egyptskými vyjednavači. Důvod setkání? Utužení příměří s židovským státem! Fakt, že Egypťané byli ihned k dispozici a klid zbraní rychle vyřídili, této verzi nasvědčuje. Hamás pak dodal, že ty, kteří atak provedli, najdou a potrestají.

Patrně i proto rychle s odsouzením útoku přispěchali rovněž další dvě menší palestinské skupiny, totiž Islámský džihád a Výbory lidového odporu (PRC). „My jsme rakety neodpálili, tato tvrzení jsou lži izraelských okupantů,“ nechal se slyšet mluvčí Islámského džihádu Daúd Šiháb.

Je samozřejmě možné, že zmar na přímořský Tel Aviv opravdu vyslal palestinský nešika, kterého jeho spolubojovníci brzy objeví. V rovině spekulací je ale namístě se ptát: co když Hamás nemá Pásmo docela pod kontrolou? Respektive, kolik je Hamásů? Je možné, že v organizaci existuje disidentská skupina, která si (třeba) nepřeje příměří s izraelskými vojáky?

Co se hamasistické suverenity v Gaze týče, toto hnutí o ní občas musí bojovat. Především s jinými, ráznějšími, či spíše opravdovými islamistickými radikály. K otevřeným bojům došlo třeba před deseti roky v Rafáhu, kde během přestřelky mezi hamasisty a stoupenci hnutí Al-Káida zemřelo jistě 16, zřejmě ale až 22 lidí.

Loni pak sinajská pobočka Islámského státu vyhlásila nynějším pánům Gazy rovnou válku. Proslýchá se, že Izrael v tomto zápase Hamásu místy pomůže – podle vzoru „lepší známý čert než neznámý ďábel“. Je tedy možné, že se raketám dostal příznivce podobné skupiny? Nebo se jedná o souboj frakcí uvnitř Hamásu? I to je teoreticky možné: vojenské křídlo organizace občas operuje bez vědomí politického aparátu a rivalita uvnitř Hamásu existuje stejně jako v mocenských strukturách kdekoli jinde.

Pro obě, respektive všechny strany konfliktu by bylo patrně nejlepší, kdyby šlo opravdu o nedopatření. Představa, že poměrně sofistikované zbraně na dostřel Tel Avivu mají k dispozici opravdoví extremisté, by Izraelcům na klidu nepřidala.