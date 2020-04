Z trhu práce v USA chodí historicky špatné zprávy. Může z toho Trump ve volbách těžit? | info.cz

Jaký vnímáte poslední data z amerického trhu práce? Na jedné straně míra nezaměstnanosti vzrostla „jen“ na 4,4 procenta, na straně druhé nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti rostou bezprecedentním tempem – za poslední dva týdny jich přibylo deset milionů.

Nové žádosti o podporu předznamenávají to, co se stane s mírou nezaměstnanosti v budoucnu. Takže to nyní vnímám jako podstatný indikátor a jejich výše je skutečně velmi alarmující. Na druhou stranu je trh práce ve Spojených státech neuvěřitelně pružný, všechno se děje okamžitě, ze dne na den, tím pádem aktuální čísla jsou první vlnou té koronavirové infekce, která už je v USA vidět, u nás se to v míře nezaměstnanosti projeví až za několik měsíců.

Co bude dále do budoucna, se velmi těžko předvídá, je vidět, že ve Spojených státech opravdu počet nakažených roste neuvěřitelně rychle, i ta protiopatření se zavádějí poměrně překotně. Proto je extrémně obtížné nyní odhadnout, co se stane do jednoho měsíce, natož jak to bude vypadat třeba za čtvrt roku.

Čím si vysvětlujete ten prudký růst žádostí o podporu v nezaměstnanosti, které mnohonásobně převýšily dosavadní historické rekordy z 80. let?

Je to dané dvěma věcmi: jednak pružností tamního trhu práce, která reaguje na koronavirový impulz. Druhým důvodem je to, že ekonomika Spojených států se do velké míry vypíná, což je okamžitě reflektováno na trhu práce. Proto tak razantní nárůst nových žádostí.

Míra nezaměstnanosti zatím dosáhla 4,4 procenta, nicméně ekonomové odhadují její další růst v letošním roce přes 20, možná i přes 30 procent. Jak to vidíte vy?

Já bych si přál, aby nepřesáhla deset procent, protože Spojené státy jsou stále největší ekonomikou světa a to, co se stane ve Spojených státech, je velmi důležité pro celou globální ekonomiku. Obávám se ale, že i v případě optimistického vývoje dosáhne nezaměstnanost 15 procent.

Je ve Spojených státech zasažené podobné spektrum pracovních pozic, jako v Evropě a v České republice? Tedy pracovníci v pohostinství, cestovním ruchu, podnikatelé.

Ano. Celosvětově jsou opatření, která mají za úkol zpomalit šíření koronaviru, ve všech zemích velmi podobná, to znamená, že i zasaženost ekonomik je srovnatelná. Pracovní pozice, které jsou ohroženy v Česku, jsou ohroženy i v USA. Možná je rozdíl jen v tom, že v USA je podnikatelský dluh běžnější, takže zásah je rychlejší a výraznější na podnikatele.

Dokážete předpovědět, zda v kontextu nadcházejících prezidentských voleb současná krize pomůže spíše demokratům, nebo republikánům?

Pro demokraty to může být výhoda i nevýhoda. Ekonomika USA není natolik sociální, jako evropské ekonomiky, Američané jsou zvyklí na mnohem menší sociální jistoty, než kterým se můžeme těšit zde v Evropě. Na druhou stranu pokud se současná krize skutečně prohloubí do velkých sociálních a ekonomických problémů, tak může mít demokratický kandidát navrch.

Ale stejně dobře může mít navrch i republikánský kandidát v případě, že široká veřejnost bude podporovat opatření, která jsou v současné době zaváděna. A pokud se podíváme do historie, tak Američané v době krize volili spíše republikánské kandidáty, kteří měli tendenci danou krizi řešit rychleji a rázněji.

Jak výrazný vliv bude mít krize na volby?

Potenciál má jistě velký.

Je americká ekonomika vůči koronaviru zranitelnější, než evropské ekonomiky?

Velikost americké ekonomiky si v Česku neumíme ani představit, spíše bychom měli srovnávat s ekonomikou EU. A podle mě jsou obě ekonomiky náchylné podobně, sice se obě ekonomiky v některých aspektech liší, nicméně v Americe i v Evropě máme tržní hospodářství, máme zde velké konglomeráty i malé podnikatele, i ta opatření pro boj s koronavirem jsou velmi podobná, takže i ten zásah do ekonomiky bude podobný. Možná mohou Spojené státy trpět o trochu více v oblasti finančních kapitálových trhů, které jsou tam rozšířenější než v Evropě.