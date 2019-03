„Za chvíli se budeme jíst mezi sebou.“ Tma ve Venezuele nebere konce, krize se prohlubuje

Co by ve fungující zemi trvalo nanejvýš několik hodin a způsobilo drobné nepříjemnosti, ve Venezuele zabíjí. Země zmítaná chudobou a občanskými nepokoji se ve čtvrtek ponořila do tmy. Výpadek proudu se nepodařilo vyřešit ani přes víkend. Prezident Nicolás Maduro se místo pomoci obětem uchýlil ke konspiracím.