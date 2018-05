Zabíjení dětí i řezání končetin. Britové se dostali k džihádistické bibli IS, je v rozporu s islámem

Zabíjet děti a věznit sexuální otrokyně je dle islámských zákonů správné. Alespoň to tvrdí džihádistická bible, kterou k verbování nových bojovníků využívá Islámský stát. Téměř 600stránkový dokument se dostal do rukou britskému anti-extremistickému think-tanku Quilliam, který se nyní pokouší dokazovat, že hrůzy, které má dle džihádistů islám vyžadovat, jsou naopak zcela v rozporu s jeho učením.

Experti se k textu dostali náhodou v roce 2015. Nyní se rozhodli zveřejnit jeho přeloženou verzi, ve které ale vyvrací zvěrstva, která dle islamistů mají mít oporu v Koránu. V knize se například píše, že džihádisté by měli bojovat do smrti a v případě, kdy by hrozilo, že padnou do rukou nepřátel, měli by se radši dle islámského učení zabít. „Naše práce se snaží tyto příkazy, které nijak nevychází z Koránu, vyvracet a ukazovat, že Islámský stát naopak opomíjí tradiční učení o hodnotách života, milosrdenství a soucitu,“ vysvětluje pro list The Guardian expert Quilliamu Sheikh Salah al-Ansari.

Kniha s názvem Právo krve má dvacet kapitol s názvy jako „Stětí a mrzačení“, „Únosy bezvěrců“ nebo „Jak zabíjet špióny“. V části o zabíjení nevěřících se například píše, že je nutné je „zabíjet všemi možnými způsoby a odstranit jejich druh ze světa“. Publikace obhajuje také užití zbraní hromadného ničení a všech prostředků, které mohou odstranit nepřátele islámu. Obhajuje také zabíjení dětí i prodej orgánů zabitých nepřátel.

720p 360p REKLAMA Stovky teroristů Islámského státu se vrací do Evropy. Kde jich je nejvíc? autor: INFO.CZ

Organizace Quillian tvrzení v každé z kapitol vyvrací pomocí odkazů na konkrétní části Koránu, islámské učení a etiku. Autoři Práva krve totiž záměrně převrátili některé významy islámu tak, aby jim poskytly ideologické krytí pro páchaná zvěrstva.

Ten, kdo zná dobře islámské učení, musí nesrovnalosti mezi ním a publikací islamistů odhalit. Problémem ale je, že noví bojovníci vlastně Korán neznají, a proto snáze uvěří propagandistické knize, která posvěcuje zabíjení a mrzačení.

„Slabší čtenáři, kteří neznají islámskou etiku, mohou velice snadno této knize uvěřit, protože je tvořená tak, aby to vypadalo, že má náboženskou váhu,“ potvrzuje Ansari. Bible je přitom základním dokumentem, se kterým se džihádisté setkávají. Do ruky se dostala pravděpodobně i 6 000 Evropanů, kteří odešli bojovat do řad IS.

Od roku 2015 se vliv samozvaného Islámského státu výrazně snížil a organizace ztratila 98 % dobytých území. Nyní se její bojovníci sdružují především v pásmu pouště mezi Sýrií a Irákem. Džihádistická bible ale slouží dál. Podobné texty využívá k verbování nových bojovníků také al-Kájda a nigerijská extremistická skupina Boko Haram.