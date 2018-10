Zabitý saúdský novinář bojoval proti trollům placeným Rijádem, píší New York Times

Zabitý saúdský novinář Džamál Chášukdží se snažil bojovat s twitterovou kampaní Rijádu, kterou královský dvůr s pomocí trollí farmy v hlavním městě rozpoutal proti exilovým kritikům. Napsal to dnes list The New York Times. Chášukdží podle něj v zahraničí financoval armádu dobrovolníků pro boj s demagogií Rijádu a zahájení tohoto boje oznámil jedenáct dní před smrtí.