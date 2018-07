Záchranná mise v Thajsku: Potápěči vytáhli z jeskyně osmého chlapce, operaci do zítra přerušili

Drama pokračuje. Potápěči ze zatopené jeskyně v neděli úspěšně vyvedli první čtyři chlapce a následně práce na noc přerušili. V pondělí ráno (ve 14 hodin místního času) pak záchranu osmi zbylých členů fotbalového týmu a jejich trenéra obnovili.

Během odpoledne americká televize CNN informovala, že podle svědků na místě se již záchranářům podařilo vysvobodit celkem osm chlapců. Odvolávají se přitom na zdroje z místa, postup v záchranné misi už částečně potvrdilo i thajské námořnictvo. Očití svědci z místa dodávají, že záchranné operace jsou dnes u konce - v příštích dnech zbývá vyvést poslední čtyři hochy a jejich trenéra.

Postup při záchraně chlapců z jeskyněautor: Info.cz

An eyewitness at the scene tells CNN the boy brought out of the cave Monday is in an ambulance heading to the helipad. **If** it follows what we saw yesterday, he will arrive at the hospital relatively soon, being flown close by and then transported the last bit by ambulance.