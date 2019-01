Zahraniční cesta? Zapomeňte! Rozpočtová krize drtí i diplomacii, Trump vydal nekompromisní zákazy

Americký prezident Donald Trump kvůli přetrvávající rozpočtové krizi zrušil zahraniční cestu předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Šéfka dolní komory Kongresu se chystala do Egypta, Afghánistánu a Bruselu, kde se měla už v pátek sejít s šéfkou unijní diplomacie Federikou Mogheriniovou. Podle Trumpa by ale Pelosiová měla zůstat ve Washingtonu a vyjednávat řešení krize, která nastala poté, co prezident odmítl schválit finance pro federální úřady, protože Kongres nevyčlenil peníze na hraniční zeď. Obdobným způsobem zrušil Trump cestu delegace USA na Světové ekonomické fórum, které se má ve švýcarském Davosu konat příští týden.