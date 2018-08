ZAHRANIČNÍ TISK: 167 let práce na šéfův plat, krize francouzských aerolinek a hráči videoher lákají do armády

The Times

Deník The Times se stejně jako další evropské tituly věnuje dvěma zásadním událostem, které se v Evropě odehrály. První je tragické zřícení části mostu v italském Janově, druhým událost před britským parlamentem, kterou politice vyšetřuje jako teroristický útok. Automobil tam narazil velkou rychlostí do bezpečnostních zátaras a také do chodů a cyklistů. Tři lidé byli zraněni, policie řidiče auta zadržela.

Devětadvacetiletý Brit původem ze Súdánu měl podle policie projíždět ulicemi Westminsteru déle než hodinu Fordem Fiesta, pak narazil do cyklistů a chodců před budovou parlamentu. Do Londýna přicestovala v pondělí z Birminghamu, kde v poslední době žil v pronajatém bytě nad kadeřnictvím a internetovou kavárnou. Oblast Sparbrook přitom byla už dříve zmiňována v souvislosti s plánováním teroristických útoků.

Mladého muže jménem Salih Khater zřejmě policie znala, tajná služba MI5 ani protiteroristická jednotka o něm ale prý záznamy neměla.

Le Monde

Francouzský deník Le Monde se dnes na titulní straně zabývá nekončící krizí francouzských aerolinek Air France. Ta se prohloubila poté, co před více než třemi měsíci rezignoval na svou funkci ve vedení společnosti Jean-Marc Janaillac . Zaměstnanci aerolinek tehdy ve vnitropodnikovém referendu překvapivě odmítli nabízenou dohodu o zvýšení platů, které měla jejich šéfovi potvrdit místo v čele podniku.

Od té doby se aerolinkám nedaří ho nahradit. Do vedení společnosti v ne příliš dobré kondici se kandidáti nehrnou. Situace se ještě zhoršila před dvěma dny, kdy pilotipohrozili další stávkou.

The Guardian

Tématem titulní strany britského deníku The Guardian jsou platy, respektive výrazné rozdíly mezi příjmem šéfů a zaměstnanců. Zatím nejvyšší platy rostly loni ve Velké Británii o více než deset procent, mzdy pracovníků ani nestačily inflaci. Výplata lidí ve vedení britských největších společností rostla šestkrát rychleji než ta plat ostatních zaměstnanců. Ukazuje to letošní analýza High Pay Centre.

Podle ní by pracovník s průměrným příjmem musel pracovat 167 let, aby dosáhl platu, který dostanou šéfové největších podniků za jeden rok. Ještě v roce 2016 to bylo 153 let. Propast mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci se tak zvětšuje i navzdory vládním snahám přimět společnosti ke změně.

The Australian

Austrálie řeší případ vyznamenaného veterána Bena Robertse-Smithe a jeho chování během nasazení v Afghánistánu, které mělo obsahovat šikanu, zastrašování i a zneužívání postavení, a to i směrem k civilistům. Na jeho stranu se nyní postavil australský nejstarší žijící držitel prestižního vyznamenání Viktoriin kříž Keith Payne. Muž, který riskoval svůj život pro zachránu čtyřiceti vojáků během vietnamské války, řekl deníku The Australian, že za útoky na Robertse-Smithe může stát závist. Payne uvedl, že vojáci, kteří svému národu sloužili v předešlých konfliktech, nebyli nikdy podrobeni obsáhlému vyšetřování, jako se tomu děje nyní.

„Tahle věc už byla před lety vyšetřovaná,“ tvrdí válečný veterán. „Proč nevyšteřují bombardování Berlína? Válka je hrozná věc. Stane se během ní mnoho věcí. Ztratíte přátelé a stanete kvůli tomu hodně rozčíleným,“ dodává.

Roberts-Smith, který patři mezi nejvýznamnější osobnosti v zemi, čelí i obvinění z domácího násilí.

The Daily Telegraph

Australský deník The Daily Telegraph dnes přišel se zprávou, že tamní vláda zbytečné utrácí desítky tisíc dolarů na kampani, která má nalákat mladé lidi do armády. Konkrétně se tak má dít za pomoci profesionálních hráčů videoher. Ti mají na sociální sítě postovat příspěvky, které popoženou teenageři do náruče armády. Vláda údajně deklarovala, že s tím okamžitě přestane, poté, co ji deník konfrontoval s tím, že tito influenceři v minulosti často sdíleli rasistické nebo sexistické příspěvky.