ZAHRANIČNÍ TISK: Američané přemísťují dětské migranty od rodin do stanových městeček

Frankfurter Allgemeine: Tsunami v Indonésii: Nikdo neví, jak špatné to je



V pondělí obnovili záchranáři v Indonésii hledání přeživších po ničivé tsunami, která zasáhla ostrově Sulawesi a vyžádala si zatím více než osm set mrtvých lidí. Informuje o tom Frankfuerter Allgemeine s tím, že se ještě pořád záchranářům daří najít živé. Indonéská vláda mezitím vyzvala k mezinárodní, podle listu totiž nikdo vlastně neví, jak špatná situace po tsunami vlastně je. Hledání nezvěstných komplikuje fakt, že záchranáři postrádají adekvátní technické vybavení a palivo. Podle dostupných informací se vlna tsunami pohybovala po otevřeném moři rychlostí až 800 kilometrů v hodině a zasáhla pobřeží o délce asi 300 kilometrů.

New York Times: Děti migrantů se přesunuly do Texasu



Také New York Times se rozsáhle věnuje živelné katastrofě v Indonésii, mimo to ale informuje i o situaci dětí migrantů, které byly doposud umístěny v neregistrovaných soukromých pěstounských domech nebo útulcích v Kansasu. Podle zjištění listu aktuálně stovky těchto dětí úřady přemísťují do rozsáhlého stanového městečka v západním Texasu. Děti za sebou sice mají formální školení a pravidelné návštěvy pověřených právních zástupců, avšak podle listu se jim nedostává povinné školní docházky. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa čelila už na jaře kritice za to, že nejmenší děti migrantů odděluje od rodičů a umísťuje je do samostatných zařízení.

Le Figaro: Rok od referenda o nezávislosti Katalánska



Přesně před rokem, 1. října 2017 se uskutečnilo referendum za nezávislost Katalánska ne centrální vládě, pro odtržení země tehdy hlasovalo více než dva miliony Katalánců, Madrid ale plebiscit označil za nelegální. Rok starou událost si dneska připomíná francouzské Le Figaro. Katalánský parlament tehdy navzdory centrální vládě následně vyhlásil nezávislost regionu, ale Madrid vůči lídrům separatistického hnutí zahájil trestní stíhání a na sedm měsíců převzal správu regionu. Někteří politici skončili ve vazbě, jiné v exilu. Také proto se Le Figaro vrací k událostem, které byly poznamenány nebývalou kontroverzí a vleklou politickou krizí. Ostatně Katalánci ohlásili na tyto dny opět mohutné demonstrace.

El Pais: Osmatřicetiletý Valverde je mistr světa



To španělský El Pais má na titulce velkou fotku nového mistra světa v silniční cyklistice. V osmatřiceti letech se titulu totiž konečně dočkal Alejandro Valverde. List připomíná, že se mu to podařilo až na dvanáctý pokus, přitom dokázal během své dlouhé kariéry vystoupat celkem šestkrát na stupně vítězů. Na ten nejvyšší si ale musel počkat až do uplynulého víkendu. „Nevěřil jsem tomu, nevěřil jsem tomu,“ cituje El Pais Valverdeho, který dle svých slov do poslední chvíle netušil, zda to dokázal. V závěrečném spurtu nicméně opět potvrdil, že je navzdory relativně požehnanému věku v podobných situacích jen těžko k poražení. A patnáct let po své první medaili na MS se tak konečně dočkal té nejcennější.