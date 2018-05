ZAHRANIČNÍ TISK: Americe chybí čínské odpadky a Google už to má dobré jen v Antarktidě

Výkonnost amerických recyklačních firem meziročně klesla o sto procent, chybí jim obaly zboží, které Čína do USA přestala dovážet. Do Austrálie dorazila vlna kritiky technologických společností a argentinští ekologové vyzvali na souboj mocného byznysmena v ministerském křesle. Takové zprávy jsou v dnešních světových novinách.

Wall Street Journal

Omezení čínského dovozu do Spojených států má dopady, které nikdo z politiků očividně nepředpokládal, všímá si list Wall Street Journal. Když se totiž nedováží zboží, nedováží se logicky ani obaly. A když nejsou obaly, není co recyklovat. Výkonnost amerického recyklačního průmyslu podle zjištění Wall Street Journal letos spadla tvrdě padá. Velké společnosti, které se ve Spojených státech recyklací zabývají, už začaly propouštět, ty menší krachují.

The Australian

Australský list The Australian si ve svém čerstvém vydání všímá záplavy změn v podmínkách používání služeb globální technologické společnosti Google. Nutno poznamenat, že redakci Google nijak nepřesvědčil. Článek na titulní stránce se jmenuje „Google nás špehuje a my za to ještě platíme.“ Pro Google to není dobrá zpráva. V Austrálii se totiž hlasy kritizující bezpečnostní politiku technologických společností dlouho neozývaly. Nyní už tito giganti nejsou pod kritickou palbou jen na jediném kontinentu, a totiž na Antarktidě.

Irish Times

Irish Times se věnují znepokojivému fenoménu realitního trhu. Ukazuje se, že „Zelený ostrov“ se stal cílem finančních nájezdníků, kteří si ve velkém nakupují nemovitosti včetně celých bloků domů, ve kterých žijí sociálně slabší rodiny. Irish Times konstatují, že za nákupy stojí převážně čínský a ruský kapitál. Na jedné straně deník varuje před tím, že se bytový fond může dostat do situace, kdy ho nebude možné kontrolovat. Současně hrozí, že tento trend povede k tomu, že se do Irska nahrne množství byznysmenů, kteří zde získají občanství a budou využívat velkorysé irské daňové podmínky.

Der Tagesspiegel

Německý deník Der Tagesspiegel se hned na pěti stranách věnuje etice digitálního podnikání. Nejsilnější a nejmohutnější evropská ekonomika bere přechod do nového stádia kapitalismu vážně. Spolkový prezident Frank Walter Steinmeier přišel s iniciativou, která má pomoct stanovit etické mantinely pro ekonomiku založenou na umělé inteligenci a strojovém učení. Pozornost by se podle německého prezidenta měla věnovat zejména využití robotů v medicíně, píše Tagesspiegel s tím, že by mohlo být ničivé, pokud by se lidé pokusili přenést morální odpovědnost z lékařů na stroje.

Página12

Argentinský deník Página12 má na titulní straně obrázek ministra energetiky Juana Josého Arangurena. Tento ambiciózní muž, o kterém se občas mluví jako o možném budoucím prezidentovi lokální jihoamerické velmoci, si proti sobě popudil vlivné ekologické organizace svou až přílišnou vstřícností k velkým energetickým společnostem. Arangurena svým vlivem v argentinské politice prosazuje likvidaci zákonných pojistek, které si kladou za cíl upřednostnění ochrany životního prostředí před rychlým ziskem z těžby. Podle deníku Página12 je boj o Arangurenu testem síly argentinské občanské společnosti – a současně deník skepticky podotýká, že ekologové jsou nyní na kratší straně pomyslné páky. Aranguren podle listu hraje na ruku velkým podnikatelům proto, že sám pochází z tohoto prostředí, což se projevuje zejména na jeho přístupu k frakování.