ZAHRANIČNÍ TISK: Americké školy sledují studenty na internetu a Britové chystají operaci proti ruským špionům

Americké školy a univerzity se snaží předcházet dalším krvavým útokům, jakým byl například letos v únoru ten na střední škole ve floridském Parklandu. Čím dál častěji přitom zkouší zapojovat kontroverzní techniku. List New York Times upozornil, že více než stovka veřejných škol si za posledních pět let najala společnosti monitorující aktivitu studentů na sociálních sítích. Každá další střelba podobným firmám přináší nové zákazníky. Není přitom zřejmé, zda je metoda skutečně účinná. Vedení škol navíc často studenty ani neupozorní, že jejich internetové aktivity sleduje.

Britská vláda připravuje odvetu za pokus o vraždu někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. Británie ve středu obvinila z útoku dva příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU Alexandra Petrova a Ruslana Boširova. Moskva obvinění odmítla a ke dvěma hledaným mužům se nezná. Premiérka Theresa Mayová podle listu The Times nyní chce vést tajnou kybernetickou operaci proti ruské špiónské síti. Mayová vidí ruské špiony jako hrozbu nejen pro Británii, ale i pro její spojence a před poslanci slíbila, že udělá vše proto, aby udržela lidi v bezpečí.

Německý deník Frankfurter Allgemeine se vrací k pohledu kancléřky Angely Merkelové na nepokoje ve městě Chemnitz. Kancléřka na okraj setkání s českým premiérem Andrejem Babišem odsoudila násilnosti a řekla, že při demonstracích byla k vidění nenávist a pronásledování nevinných lidí. Frankfurter Allgemeine si všímá, že kancléřčina slova jsou v rozporu se slovy saského ministerského předsedy a stranického kolegy Merkelové Michaela Kretschmera, jenž prohlásil, že na místě k žádnému pronásledování nebo pogromům nedošlo.

Australský list The Australian upozorňuje na čínskou snahu o budování satelitních systémů v Antarktidě. Podle australské vlády by je Peking mohl v budoucnu využít ve vývoji špičkových navigačních technologií. Podle vědkyně Anne-Marie Bradyové by systém mohl pomoci získat Číně technologickou výhodu nad Spojenými státy. The Australian predikuje, že by se tak mohlo stát už do dvou let.