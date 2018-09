ZAHRANIČNÍ TISK: Antisemitský Corbyn a libyjští válečníci nad klávesnicí

The Times

The Times 5.9.2018autor: The Times/Kiosko.net

Labouristé v úterý po měsících sporů přijali mezinárodně uznávanou definici antisemitismu. Krok podle britských médií znamená prohru pro lídra partaje Jeremyho Corbyna, který je obviňován – a nyní už i svými spojenci – z tolerance nenávisti vůči politice Izraele. Kontroverzní politik chtěl přidat do definice antisemitismu dodatek, který kritizoval mimo jiné sionismus. Jeho vlastní straníci to ale odmítli.

Vedení partaje rozhodlo, že přijme celou mezinárodní definici antisemitismu tak, jak ji vypracovala Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA). K deklaraci se přiklonila strana už dříve, schválně ale vynechala některé příklady. Údajně pro to, aby mohla kritizovat politiku Izraele. To ale vyvolalo další obviňování z toho, že Corbyn vede labouristy k nepřátelskému postoji vůči Židům. Otázka vyvolává pnutí i mezi jednotlivými členy partaje.

Le Monde

Le Monde 5.9.2018autor: Le Monde/Kiosko.net

Titulní strana francouzského deníku Le Monde se ptá, kde leží kořeny chudoby ve Francii. Uvádí několik čísel: chudoba se týká 13 procent francouzské populace, u lidí do osmnácti let je to dokonce téměř 20 procent. Tito lidé žijí s částkou zhruba tisíc euro na měsíc. Deník ale dodává, že díky systému redistribuce prostředků se daří největší problémy potlačit. Země se díky tomu po roce 2012 zařadila do evropského průměru. S nedostatkem financí se ale stále pojí fakt, že na čtyři miliony Francouzů má omezený přístup k dobré zdravotní péči, vhodnému ubytování a zdravému stravování. Vláda by měla v půlce září přijít s akčním plánem, jak s chudobou bojovat.

The New York Times

The New York Timesautor: The New York Times/Kiosko.net

Aktuální mezinárodní vydání deníku The New York Times přináší reportáž o tom, že bitvy se dnes nevedou jen v ulicích, ale také na sociálních sítích. Konkrétním příkladem jsou nedávné události v nepokoji zmítané Libyi. V posledních dnech se v zemi rozhořely boje mezi znepřátelenými milicemi, které ohrožují už tak křehkou vládu podporovanou OSN. Jak deník popisuje, někteří povstalci vzali do rukou střelné zbraně a zamířili do ulic, další sedli k počítači a přihlásili se na Facebook.

Na některé části Tripolisu dopadaly v minulých dnech rakety. Zasáhly hotel se zahraničními turisty, donutily úřady zavřít letiště, z jednoho vězení uteklo na čtyři sta vězňů. Bitva se ale vedla i online. Povstalci zveřejňovali na Facebooku nejrůznější výhrůžky – jedna slibovala „očištění“ Libye od protivníků. Tito „válečníci za klávesnicí“ také publikovali falešné zprávy a nenávistné komentáře. Další nabízeli pomoc s orientací na bojišti.

The Guardian

The Guardian 5.9.2018autor: The Guardian/Kiosko.net

Až čtyři miliony britských dětí pochází z natolik chudých poměrů, že jim jejich rodiče nemohou zajistit zdravé stravování, cituje deník The Guardian novou studii organizace Food Foundation. Nedostává se jim tak v dostatečném množství ovoce, zeleniny, ryb a dalších zdravých složek stravování. Podle think-thanku situace přispívá k tomu, že dětem více hrozí obezita nebo cukrovka. Prohlubují se také rozdíly ve kvalitě zdraví napříč společností.

Studie zjistila, že pětina nejchudších domácností by musela vyčlenit 40 procent týdenního příjmu (po odečtení nákladů na bydlení), aby zajistila dětem pestrou stravu, kterou doporučuje vláda ve svých materiálech. „Vládní studie o příjmu domácnosti zdůrazňují fakt, že miliony britských rodin si nemohou dovolit jíst podle doporučení samotné vlády,“ řekla deníku ředitelka Food Foundation Anna Taylorová. „Je potřeba, aby koordinovaná snaha napříč vládou přišla s opatřeními, která přispějí k systému, v němž nebudou nízkopříjmovým domácnostem hrozit nemoci spojené se špatným stravováním,“ dodala.

Hindustan Times

Hindustan Timesautor: Hindustan Times/Kiosko.net

S tragickými následky pádu silničních mostů se nepotýkají jen evropské státy. Deník Hindustan Times informuje o úterním zborcení padesátiletého mostu v indické Kalkatě. Jeden člověk zemřel, mnoho dalších trosky zavalily. Most v hustě zabydlení oblasti se zhroutil před pátou hodinou odpoledne místního času. Lídři opozice viní z neštěstí vládu a nedostatečnou údržbu stavby. Kabinet mezitím nařídil vyšetřování a deklaroval, že zodpovědní lidé budou potrestáni. „Nikdo nebude ušetřen, je to zločin,“ zní z oficiálních míst.