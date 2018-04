Zahraniční tisk: Austrálií otřásá sexuální skandál a čínský gigant vstupuje na burzu

I dnes vám přinášíme přehled zahraničního tisku. Podíváme se do Číny na konkurenci oblíbené hudební platformy Spotify i na to, jak vnímají evropské řešení přistěhovalectví za oceánem.

The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (23. 4. 2018)autor: The Wall Street Journal/ en.kiosko.net

The Wall Street Journal věnuje pozornost největší čínské společnosti, která nabízí streamování hudby Tencent Music Entertainment Group. Čínský gigant se dle WSJ chystá ke kroku, jež by po úspěšném vstupu na burzu jejího evropského protějšku Spotify, mohl být jedním z největších technologických IPO (první veřejná nabídka akcií, pozn. red.) vůbec.

S akciemi čínského gigantu by se dle WSJ mohlo začít obchodovat v druhé polovině roku 2018 a očekává se, že celý podnik bude podobně jako Spotify ohodnocen na více než 25 miliard dolarů.

The Daily Telegraph

The Daily Telegraph (23. 4. 2018) autor: The Daily Telegraph/ en.kiosko.net

The Daily Telegraph rozebírá kauzu, která v těchto dnech otřásá Austrálií. Sériový sexuální násilník Graham Kay, který v 90. letech opakovaně sexuálně napadal ženy a strávil za to osmnáct let ve vězení, v úterý zaútočil v supermarketu na šestnáctiletou dívku. Jen měsíc poté, co mu úřady sejmuly sledovací náramek. Kay byl zadržen a následně propuštěn na kauci. Podle The Daily Telegraph je ale znovu ve vězení. Porušil totiž podmínky, když strávil noc s prostitutkou.

Generální prokurátor Mark Speakman pro The Daily Telegraph uvedl, že vinu necítí. „Nemám se za co omlouvat. Nebylo nic, co bych mohl udělat. Nejsme diktatura jako Severní Korea nebo Zimbabwe,“ řekl s tím, že o sejmutí náramku rozhodly soudy.

The New York Times

The New York Times (23. 4. 2018)autor: The New York Times/ en.kiosko.net

Americký deník věnuje pozornost způsobu, jakým se Evropská unie snaží zastavit příliv migrantů do Evropy. Poukazuje na skutečnost, že peníze, které z EU proudí států jako je Súdán, Libye či Turecko, často končí v rukách osob s pochybným morálním kreditem, které sice zabraňují migrantům v opuštění země, ale často uprchlíky mučí a páchají další zločiny.

The Star

The Star (23. 4. 2018)autor: The Star/ en.kiosko.net

Jihoafrický The Star věnuje na své titulce velký prostor velké bitce, která vypukla v sobotu na fotbalovém stadionu v Durbanu. Fanoušci Kaizer Chiefs neunesli prohru svého celku s Free States Stars a po závěrečném hvizdu rozpoutali peklo. Stovky jich vtrhly na hrací plochu, ničily zařízení a napadaly pořadatele. Policisté se snažili nastolit pořádek ohlušujícími granáty. Násilí si vyžádalo řadu zraněných a rezignaci hlavního trenéra týmu Kaizer Chiefs.

De Telegraaf

De Teelgraaf (23. 4. 2018)autor: De Teelgraaf/ en.kiosko.net

Nizozemský deník řeší znepokojivý trend. V zemi je prý dnes mnohem snazší dostat se ke střelné zbrani, což vede nejen k nárustu počtu zbraní v populaci, ale negativně se to projevuje i ve frekvenci střelných incidentů. Podle deníku se jeden takový odehrál zrovna o víkendu. Experty znepokojuje rovněž skutečnost, že se rychleji než kdy dříve dostávají ke zbrani mladí Nizozemci, což mívá tragické následky. Deník poukazuje na čtyři nejmenované teenagery, kteří sedí ve vězení za střelbu se smrtelnými následky.

Financial Times

Financial Times (23. 4. 2018)autor: Financial Times/ en.kiosko.net

Britský deník se věnuje ožehavému unijnímu tématu, které se dotýká i České republiky. S odkazem na návrhy dokumentů Evropské komise, jejichž finální podoba by měla být zveřejněna už za pár týdnů, píše, že v rozpočtu EU pro období 2021 až 2027 by mohly být desítky miliard eur z fondů Evropské unie odkloněny od zemí střední a východní Evropy do Španělska a Řecka – států těžce zasažených nedávnou finanční krizí.

Změny zřejmě nejtvrději dopadnou na Polsko a Maďarsko, které EU kritizuje kvůli narušování právního státu a demokratických principů. Rozdělování pěněz z kohezních fondů by totiž nově nemělo vycházet výlučně z výše hrubého domácího produktu na obyvatele, ale mělo by v sobě zahrnovat širší kritéria, jako je vzdělávání, životní prostředí či přístup zemí k migraci.