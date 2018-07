ZAHRANIČNÍ TISK: Biblické požáry v Řecku, stávka v letecké společnosti i nová kubánská ústava

The Times: Biblické požáry v Řecku

Nejen ostrovní The Times dneska referují o zničujících požárech, které zužují Řecko. Britský deník má na titulní stránce obrovskou fotografii s titulkem „Biblická katastrofa“, což je citace řeckého ministra vnitra. Požár, který se sice podařilo v posledních hodinách dostat aspoň částečně pod kontrolu, má na svědomí životy už čtyřiasedmdesáti lidí, dalších okolo dvou set jich je zraněných. Včera katastrofa zasáhla hustě obydlenou oblast severovýchodně od Athén. The Times informují o lidech, kteří utíkali do moře, o autech uvíznutých na dálnicích, o panice, která oblast postihla. Na paměť zesnulých vyhlásil řecký premiér Alexis Tsipras třídenní národní smutek.



Frankfurter Allgemeine: Politický rozměr Özilova konce v reprezentaci

Také německý deník referuje o ničivých požárech v Řecku. U našich západních sousedů nicméně ještě doznívá spíše typicky letní kauza, která se váže ke zpackanému mistrovství světa ve fotbale. Těžko říct, zda jeden z nejtalentovanějších fotbalistů Německa Mesut Özil tušil, jaký poprask vyvolá společný snímek s prezidentem Turecka Erdoganem. „I kdyby v něm Özil spatřoval pouze projev úcty ke svým tureckým kořenům a tradicím své rodiny – což je stále těžké uvěřit – Erdogan ani na jednu sekundu nebude přehlížet politický rozměr fotografie,“ upozorňuje komentář listu.



Něco na tom asi bude, ostatně fotografie byla zveřejněna několik týdnů před tureckými volbami a jen naivka by nepočítal s tím, že ji prezident v kampani nepoužije. Buď jak buď, záběr s politikem, jehož turecká opozice označuje za diktátora, zapůsobil jako rozbuška. A skandál nevyvolal pouze ve společnosti, nýbrž také v národním týmu. A možná kdyby Němci na šampionátu uspěli, fanoušci by kauzu s klidem přešli, avšak stal se pravý opak a Özil se ocitl pod palbou kritiky, opovržení a rasismu. Tíhu nakonec neunesl a oznámil, že už dres národního týmu nikdy neoblékne.



El Pais: Raynair ve stávce, spor o mzdy řeší i vláda

Španělský deník referuje mimo jiné o stávce v irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair. Spor odborů se zaměstnavatelem o výši platu dospěl ke stávce, dnes a zítra tak společnost ve Španělsku ruší okolo čtyř set letů, což se dotkne asi 75 tisíc cestujících. Do anabáze již vstoupila také španělská vláda, která se pokouší přispět v tamní pobočce k nalezení kompromisu přijatelného pro obě strany sporu. Ministr průmyslu, obchodu a cestovního ruchu Reyes Maroto v úterý vyjádřil obavy ohledně důsledků, které stávka bude mít na španělský cestovní ruch. „Jsme znepokojeni důsledky, které stávka může mít nejen pro turisty, kteří se chystají navštívit naší zemi, ale i pro celkový obraz Španělska,– řekl. Zda se mu podaří přispět k dohodě, zatím není jasné.



La Prensa: reforma kubánské ústavy má stabilizovat moc rodiny Castra

Zatímco u nás si média v souvislosti s novou kubánskou ústavou všímají toho, že by vypuštěn hlavní cíl režimu spočívající ve vybudování komunismu nikaragujská La Prensa tvrdí, že se reforma ze všeho nejvíc snaží upevnit moc rodiny Raúla Castra. „Reforma je také manévrem zaměřeným na legalizaci režimu armády,“ dodává deník s tím, že má vytvořit vládu nejen vládu armády a generálů, ale také umožnit, aby byla zajištěna mocenská kontinuita, pokud jde o nastupující generaci klanu Castrovy rodiny.



New York Times: Trump odškodní zemědělce



Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila dotaci ve výši dvanácti miliard dolarů pro zemědělce, které poškodila obchodní válka rozpoutaná prezidentem. Informuje o tom New York Times s tím, že americký prezident tak chce předejít nejen negativním ekonomickým důsledkům svých kroků, ale zároveň si zachovat přízeň konzervativních segmentů společnosti. Také proto údajně tento týden navštívil Iowu, což je pro něj politicky významný stát, který je zároveň nejvýznamnějším producentem sóji v zemi.