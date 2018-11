ZAHRANIČNÍ TISK: Bolsonaro jako Trump, tragické povodně v Itálii a neutuchající smutek v Leicesteru

Zahraničnímu tisku v pátek dominují dvě témata, kterým se ale česká média systematicky věnují. Je to protiuprchlická politika amerického prezidenta Donalada Trumpa, dále pak především důsledky ohlášeného odchodu německé kancléřky Angely Merkelové z čela CDU. Pozornost ale poutají také jiná témata. Brazílie se chystá na nově zvoleného prezidenta. A Bolsonaro ještě před nástupem do úřadu nenechává nikoho na pochybách, že bude přinejmenším svérázným prezidentem. Včera například oznámil, že chce přesunout velvyslanectví do Jeruzaléma. Sever Itálie zužují už od pondělí lijáky, Vatikán řeší pětatřicet let starý skandál, s tragédií, která potkala o víkendu Leicester, se zase jen stěží vyrovnávají nejen fanoušci tamního fotbalového klubu, ale také jeho hráči.