ZAHRANIČNÍ TISK: Britové ve velkém vrací vánoční dárky a levný model iPhonu je propadák

The Times

Britové neumí svým blízkým vybírat vánoční dárky. Vyplývá to ze statistiky, kterou otevírá své pondělní vydání ostrovní list The Times. Ten si všímá, že jeden ze čtyř dárků, které lidé ve Spojeném království kupovali v posledním více než měsíci přes internet, se nyní vrací zpět obchodníkům. Hodnota vracených dárků dosahuje takřka 5 miliard liber (asi 140 miliard korun). The Times přisuzují vysoká čísla i různým obchodním akcím, které zákazníkům umožňují zboží nejprve vyzkoušet a až následně se rozhodnout, zda jej skutečně koupí.

Wall Street Journal

Byznysový list Wall Street Journal si všímá neúspěchu telefonu iPhone XR. Ten měl být šíře dostupným modelem kalifornské společnosti. Kupříkladu v Česku se prodává za 22 490 korun, zatímco vlajkové lodi s označením XS nebo XS Max jdou do třicetitisícových hodnot a v nejdražších případech i přes 40 tisíc korun. Jenže o levnější iPhone není takový zájem, jak se očekávalo. Apple tak musel přistoupit k omezení produkce a drastickému osekání předpokládaných příjmů. I to vedlo k nedávnému propadu jeho akcií, po nichž se začalo spekulovat o budoucnosti firmy.

Financial Times

Deník Financial Times má na své titulní straně další z vítězství saúdskoarabských žen. Ty získaly právo na upozornění v případě, že se s nimi muž rozvede. Soud jim v případě rozvodu pošle textovou zprávu. Rijád, který v posledních měsících uvolňuje dosud striktně konzervativní pravidla, tím chce předcházet tajným rozvodům. Ženy si také budou moci zkontrolovat svůj stav na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti nebo navštívit soud, který jim vydá rozvodové dokumenty.

The Australian

Lídři australské židovské komunity se pozastavují nad vzestupem projevů neonacismu na veřejných místech. Informuje o tom deník The Australian. Jako příklady uvádí pochod neonacistů v Melbourne, na němž se v sobotu zdravili nacistickými pozdravy a v davu byli i lidé s přilbou jednotek SS. Již dříve se objevila svastika na vstupní bráně židovského pečovatelského domu nebo na dětském hřišti. Při sobotním pochodu asi 200 lidí zadržela policie trojici protestujících. Ani u jednoho ale nebyly důvodem projevy sympatií k nacismu.