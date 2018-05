ZAHRANIČNÍ TISK: Britští policisté dostanou zbraň, brutální vražda školaček a bída seniorů

Ve Velké Británii se vede debata o tom, že by policisté měli dostat zbraň, aby dokázali adekvátně zareagovat na teroristický útok. Francouzi řeší, jak zlepšit zacházení se svými seniory a Jihoafričané jsou otřeseni brutální vraždou dvou školaček, která dle všeho není první a zdaleka ani poslední.

Britský deník píše o plánech na vyzbrojení členů tamního policejního sboru. Britští policisté u sebe totiž tradičně nenosí zbraně, což se v případě teroristických útoků ukázalo jako velké negativum. Nově by mohli dostat zbraně policisté ve venkovských oblastech a obecně vzdálených lokalitách, kteří jako první reagují na tísňová volání a ozbrojené jednotky jsou příliš vzdáleny na to, aby mohly rychle zasáhnout proti hrozbě.

Podle Simona Chestermana z Národní rady policejních náčelníků se zvažuje vyzbrojení policistů v těch oblastech Anglie a Walesu, kde by bylo neúměrně drahé mít speciálně vyškolené zásahové jednotky. Jak podotýká deník The Times, v Británii v současné době nosí zbraň pouze deset procent policistů. Kvůli islamistickým teroristickým útokům v Evropě se sice jejich počet v posledních dvou letech zvýšil z 1351 ozbrojených mužů na takřka 6500, v celkovém součtu je to však stále jen kapka v moři. V Anglii a Walesu je celkem ve službě 121 929 policistů.

Americký deník si na své titulní straně všímá kolotoče kolem britské královské svatby. Podotýká, že nastávající nevěsta Meghan Markleová nemá kvůli své dysfunkční rodině zrovna na růžích ustláno. Žádné slitování se snoubenkou prince Harryho nemá hlavně ostrovní bulvár, který vytahává na světlo všechny kontroverze a pak do nich nemilosrdně šije.

Americký deník poukazuje na čerstvou kampaň, kterou britský bulvár rozpoutal proti Thomasi Markleovi. Tlak médií na třiasedmdesátiletého otce nevěsty nakonec vedl k tomu, že Thomas Markle svoji dceru k oltáři nepovede. Markle své rozhodnutí odůvodnil nedávno prodělaným infarktem i tím, že nechce svou dceru a královskou rodinu uvést do rozpaků po skandálu kolem snímků, na kterých je zachycen. Vyšlo totiž najevo, že je nepořídil dotěrný paparazzi, ale že byly dopředu zinscenované a Markle za ně dostal peníze.

Jihoafrický deník informuje o brutální vraždě dvou školaček ve městě Katlehong. Osmiletá Nonkululeko Mpanza a její devítiletá kamarádka Nompumelelo Mhlongo zmizely v neděli odpoledne, když si spolu hrály nedaleko svých domovů. V pondělí se potvrdily nejhorší obavy jejich rodičů. Na opuštěném pozemku se našly pytle, do nichž neznámý vrah uložil rozsekané kusy jejich těl.

Brutální vražda se stala ve čtvrti, kde už tři měsíce nefunguje elektřina, protože místní nechtěli přistoupit na předplacené měřiče. „Přišel sem, protože ví, že tu není žádná elektřina (…) Kdyby to tu bylo řádně osvětleno, možná bychom viděli, jak se zbavuje těl,“ zuří místní.

Podle deníku nejsou vraždy dětí v této oblasti JAR ojedinělé. Počty zmizelých a zavražděných školáků povážlivě rostou, Nonkululeko a Nompumelelo tak zřejmě nebudou první a ani poslední, koho zdrcené rodiny oplakávají.

Francouzský deník věnuje titulní stranu důchodcům. Podle Národní etické komise se ve Francii kolektivně popírá stárnutí, což vede ke špatnému zacházení se seniory. Komise ostře kritizuje zejména umisťování seniorů do domovů pro důchodce, kde se takto – ať už dobrovolně či nikoliv – nachází více než půl milionu Francouzů. Komise tento jev označuje jako „ghettoizaci“. Senioři jsou dle ní takto de facto vyloučeni ze společnosti, což je prý „vážný etický problém“.