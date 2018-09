Zahraniční tisk: Chrám komunismu, potíže starého soudce a vražedná jóga

The Times

Britský deník The Times se věnuje otázce brexitu, tedy vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Právě o něm jednají evropští státníci v rakouském Salzburku. Podle listu je zbytek unie rozdělen v názoru na to, jak odpovědět na návrhy britské premiérky Theresy Mayové týkající se odchodu Británie z EU. Problém je především status Severního Irska. Británie si přeje otevřenou hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Pomohlo to totiž ukončit dlouholetý násilný konflikt v Severním Irsku a po uzavření hranic by mohl být obnoven. Jenže EU tvrdí, že v tom případě nemůže být Severní Irsko součástí celního území Velké Británie, což je zase nepřijatelné pro Londýn.

Pro asijská média je událostí číslo jedna setkání představitelů obou Korejí, tedy severokorejského diktátora Kim Čong-una a jihokorejského prezidenta Mun Če-ina v severokorejském hlavním městě. Podle singapurského deníku The Straits Times bylo setkání sice vřelé, ale nesplnilo očekávání. Severokorejský vůdce jasně neřekl, co to znamená denuklearizace, ke které se zavázal. Zničení testovacího zařízení raket Sohe a uzavření severokorejského jaderného zařízení v Jongbjonu je podle deníku stále málo a rozhovory o denuklearizaci mezi Spojenými státy a Severní Koreou zamrzly. Nový impuls by prý mohly dostat na zasedání Valného shromáždění OSN příští týden. Mají se tam údajně setkat severokorejský vůdce Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump.

Koreji se věnuje i hongkongský South China Morning Post, který navíc cituje amerického ministra Mikea Pompea, podle kterého by kompletní denuklearizace Severní Koreje mohla být dokončena v roce 2021. Pompeo se má na jednání Valného shromáždění OSN v New Yorku setkat se svým severokorejským protějškem. Na titulní stranu se ale dostalo také odsouzení malajsijského profesora Khaw Kim Suna za vraždu jeho ženy a dcery. Zabil je oxidem uhelnatým, který napustil do balónu určeného pro cvičení jógy a plyn z něj pak vypustil v jejich automobilu. Khaw Kim Sun dostal v Hongkongu doživotí. Při procesu vyšlo najevo, že se Sun se odcizil své ženě, měl milenky a jeho rodina se celkově dá charakterizovat jako rozvrácená. Záhadou ale zůstává, proč kromě své ženy zabil i svoji dceru.

Ve Spojených státech je hlavním tématem jmenování soudce Nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha. Třiapadesátiletý soudce byl obviněn z pokusu o znásilnění, ke kterému mělo dojít, když mu bylo 15 let. Na opileckém večírku. Americký deník The Wall Stret Journal popisuje politické tahanice o to, kdo kde a kdy by měl celý případ prošetřit a zda se údajná soudcova oběť má objevit na slyšení v americkém Senátu. Republikáni, kteří chtějí Kavanaugha jmenovat, by chtěli, aby se tak stalo do prvního října. Opoziční Demokraté se snaží jeho schválení oddalovat.

Na Tchajwanu se změnil sto let starý buddhistický chrám v chrám komunismu, uvádí list The New York Times. Ve vesnici Ershui z něj vystěhoval jeho nový vlastník buddhistické mnišky a nastěhoval do něj plakáty komunistických vůdců Si Ťin-pchinga a Mao Ce-tunga. Tvrdí, že sjednocení ostrova s Čínou se blíží a že přijde komunistická armáda. Chrám získal, když se mnišky dostaly do finančních potíží poté, co pro ně dělal přístavek k chrámu. Pak celý objekt koupil v dražbě. Mnišky tvrdí, že zmátl jejich nevzdělanou představenou a ta mu podepsala neexistující dluhy.