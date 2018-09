Zahraniční tisk: Čína stále krade a USA se topí po krk v dluzích

V případě soudce nominovaného za člena Nejvyššího soudu USA se objevila další obvinění z jeho nevhodného sexuálního chování, uvádějí americká média. Prezident Donald Trump ale na jeho jmenování trvá. Čína krade americké vynálezy, všímá si také americký tisk. A to systematicky. Amerika se mezitím propadá do obřích dluhů a v Číně otevírají nejdelší most na světě.

V případu Bretta Kavanaugha, který má být jmenován členem Nejvyššího soudu USA, se objevila už třetí žena, která ho obvinila z nevhodného sexuálního chování, píše americký list The Wall Street Journal. Kavanaugh odmítá všechna obvinění a spor o jeho jmenování se stal bitvou mezi vládnoucími republikány a opozičními demokraty.

The Wall Street Journal v dnešním vydání rovněž popisuje, jakým způsobem Číňané získávají, nebo chcete-li kradou, cizí vynálezy a další duševní vlastnictví amerických firem. Používá k tomu všechny způsoby včetně rozhodnutí čínských soudů, uplácení důležitých lidí ve firmách jmenováním do regulačních orgánů nebo společných podniků.

Problémům kolem jmenování nejvyššího soudce Bretta Kavanaugha se věnuje i další americký tisk včetně deníku The Washington Post. Tyto noviny zdůrazňují, že americký prezident Donald Trump si za návrhem na jmenování Kavanaugha stojí. Dalším tématem je Trumpovo prohlášení na Valném shromáždění OSN, že se Čína pokouší vměšovat do amerických voleb, jeho chvástání se, že zastavil útok syrských vládních sil na povstalce v tamní provincii Idlib a že není třeba spěchat s dohodou o jaderném odzbrojení Severní Koreji.

Podmínky dělníků stavících v Kataru stadiony pro mistrovství světa ve fotbale v roce 2022 jsou stále špatné, upozorňuje list Gulf News vycházející ve Spojených arabských emirátech. Jeden z hlavních dodavatelů, firma Mercury MENA, jim dluží peníze za odvedenou práci a oni teď bez peněz žijí v Kataru. Katar slíbil zlepšit podmínky dělníků, ale své sliby nesplnil, naznačuje Gulf News s odvoláním na zprávu organizace Amnesty International. Je ovšem třeba poznamenat, že Spojené arabské emiráty se účastní blokády Kataru a tak je kritika Kataru v zemi státním zájmem.

Hongkongské noviny South China Morning Post popisují připravovaný nácvik otevření nejdelšího mostu přes moře na světě, který spojí Hongkong, Macao a čínské město Ču-chaj. V čínských poměrech je totiž nutné vše nacvičit, byť most bude otevřen až příští měsíc a není jisté, od kdy po něm budou moci jezdit i nákladní automobily. Stál přes dvě miliardy dolarů a původně měl být dokončen před dvěma lety. „Došlo ale ke zdržením,“ píše South China Morning post způsobeným překročením rozpočtu, technickými problémy a korupcí. Most má více propojit celý region a mezi řádky se lze dočíst, že i posílit vliv pevninské Číny.

The New York Times se věnují rostoucímu zadlužení americké vlády a upozorňuj, že pokud to takhle půjde dál, vláda bude muset jen na úrocích brzy platit více, než kolik vydává na armádu. Podle tohoto amerického deníku s tím nikdo nic nechce dělat, vláda předstírá, že to nevidí a zastánci omezení zadlužování mlčí. The New York Times varuje před možnými katastrofálními následky a následováním Řecka. Na rozdíl do Řecka jsou ovšem USA důvěryhodným věřitelem a každý jim rád půjčí.

Noviny se na titulní straně také věnují pašování rohů nosorožců a slonoviny z Afriky. Upozorňují na to, že vietnamský organizovaný zločin použil „mezery v právu“ a posílal do Jižní Afriky údajné „lovce“, aby pak prodal rohy jimi zastřelených nosorožců na černém trhu. Jde o stejný model jako ten, na kterém se podíleli před pár lety i Češi. Část Asijců věří v téměř zázračné léčebné účinky rohů nosorožců, které jsou fakticky stejnou hmotou jako třeba nehty a její léčebné účinek na rakovinu, kocovinu i další problémy je zřejmě nulový.