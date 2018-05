ZAHRANIČNÍ TISK: Čínská vesnice šije prádlo pro celý svět, prchající Venezuelané a ekologičtí Vlámové

Diario La Voz

Diario La Vozautor: Kiosko.net

Venezuelský Diario La Voz se na své páteční titulce věnuje domácí politické krizi. Podle aktuální zprávy Červeného kříže kvůli ní k dnešnímu dni překročilo hranice sousední Kolumbie už milion lidí, v posledních měsících má jít o v průměru 37 tisíc osob denně. Podle ředitele International Federation of Societies of the Red Cross (IFRC) Emanuele Capobianca jde pouze o oficiální počet, přičemž počty neoficiálních migrantů zůstávají nezjištěné. Jak však Capobianca zdůraznil, ne všichni přeběhlíci zůstávají trvale v Kolumbii: mnoho z nich se snaží nalézt nové bydliště v dalších zemích latinské Ameriky. Někteří z uprchlíků volí strategii přechodné práce v Kolumbii, která by jim a jejich rodinám zajistila prostředky k obživě v rodné Venezuele, kde se v současné situaci zabezpečit nedokážou.

Ve Venezuele je kromě nedostatku potravin či tekoucí vody problémem i vzrůstající epidemie nemocí jako je malárie nebo záškrt. V této souvislosti ředitel upozornil, že jde o „skutečnou humanitární krizi, která je nedostatečně zvládnuta“. Země, která se za režimu prezidenta Nicolase Madura potýká se zadlužeností a hrozícím bankrotem, má dlouhodobý problém také s nedostatkem potřebných léků.

Hindustan Times

Hindustan timesautor: Kiosko.net

Indický deník přináší další hrozivé svědectví o znásilnění, které je v posledních letech palčivým problémem oblasti. V hlavním městě centrálního indického státu Madhjapradéš Bhópál objevila policie nahou mrtvolu osmadvacetileté ženy v počátečním stádiu rozkladu. Během vyšetřování se ukázalo, že žena byla o několik dní dříve zavražděna a znásilněna, a v jejích intimních partiích byla nalezena lahev od piva a nealkoholického pití. Na ženu místní policii upozornili až obyvatelé čtvrti, kteří si všimli, že z domu vychází divný zápach. Žena v domě žila nejspíše se svým manželem, který je však od té doby nezvěstný. Podle vyjádření místní policie dělají vyšetřovatelé vše pro to, aby byl muž co nejdříve nalezen.

De Standaard

De Standaardautor: Kiosko.net

České přísloví o tom, že úspěch se dostaví, je-li na druhé straně dostatečná vůle, se podle všeho naplnilo v belgických Antverpách. Tamní deník De Standaard informuje o vydařeném experimentu se snižováním nebezpečných zplodin v ulicích velkoměsta. Rok po zavedení nízkoemisních zón (LEZ) se zde kvalita ovzduší výrazně zlepšila, došlo k poklesu všech škodlivých látek uvolňovaných automobilovou dopravou. V některých případech má jít až o 20% úbytek.

Skvělé výsledky jsou důsledkem opatření sestávajícího z devíti bodů, které sestavila vlámská Agentura pro životní prostředí a které vláda uvedla do praxe před třemi lety, a také disciplinovanosti místních řidičů, z nichž v době, kdy byla opatření zavedena, porušilo nařízení 5,21%, a k dnešnímu dni dokonce méně než 1%.

„Předběžnými výsledky jsem velmi potěšena,“ komentovala experiment městská radní Nabilla Ait Daoud. „Úsilí, které jsme společně s našimi obyvateli vložili do LEZ, má reálný zdravotní přínos. Kvalita ovzduší se zlepšuje rychleji než jinde,“ uvedla pro belgický deník.

South China Morning Post

South China Morning Postautor: Kiosko.net

Příběh ospalé vísky v čínské provincii Ťiang-su, která se proměnila v obří manufakturu erotického spodního prádla, přináší South China Morning Post. Oblast, jejíž obyvatelé se tradičně věnují pěstování obilí a rýže, dnes produkuje zhruba 2000 kusů spodního prádla na hlavu za den, a stojí v centru miliardového průmyslu, který uspokojuje obrovskou poptávku nejen v zámoří, ale i v samotné Číně, kde představuje dohromady 60 % veškerého čínského online obchodu s prádlem.

Počátek zdejšího byznysu spadá do doby před deseti lety, kdy s nápadem nahradit krachující podnik na výrobu hraček novým výrobním odvětvím přišla skupinka místních podnikatelů. Dnes těží ze svého tehdejšího obchodního plánu, který počítal s nízkou pořizovací cenou zboží, pohybující se kolem 10 jüanů (ca 30 kč).

Koncern, jehož produkty nyní odebírají i luxusní značky ve Spojených státech, má však podle podrobné reportáže z čínského deníku obvyklý „háček“, když těží z kořistnické praxe zaměstnávání lokálních obyvatel, kteří jsou nuceni pracovat ve stísňujících podmínkách až 16 hodin denně, 7 dní v týdnu. Podle výpovědi jedné z místních šiček jménem Geng činí její průměrná měsíční mzda 4000 jüanů (tzn. 12.000 Kč). „Samozřejmě, že jsem stále unavená a bolí mě šíje, ale jsem tu od toho, abych vydělávala, ne pro zábavu,“ svěřila se Geng redaktorce South China Morning Post.

Daily Telegraph Australia

The Daily Telegraphautor: Kiosko.net

Také australský tisk žije blížící se svatbou vnuka královny Alžběty II Harryho. Daily Telegraph se chystanou událostí zabývá hned ve čtyřech titulních příspěvcích. Řeší se vše, od seznamu svatebních hostů po vtipné memy kolující k tématu chystané svatby na internetu. Vděčným tématem se stal v posledních dnech vztah nastávající Harryho manželky Meghan Markle k jejímu otci, který se údajně vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu na svatbě nemá objevit. Meghan Markle prý v této souvislosti čelí zdrcující kritice médií. Jejich ostřížímu zraku neunikla nuance v jejím prohlášení, že jí „na jejím otci vždy záleželo“. Podle kritiků šlo o špatně zvolené slovo a Meghan měla místo toho říci, že svého otce vždy „milovala“. Třiasedmdesátiletý Thomas Markle se v tuto chvíli údajně zotavuje v mexické nemocnici po operaci srdce.