ZAHRANIČNÍ TISK: Čínské stíhačky pro Kima, boj s fake news a britská premiérka „bez kulí“

South China Morning Post

autor: South China Morning Post/Kiosko.net

Deník South China Morning Post přináší zprávu o tom, že by Čína mohla hrát speciální roli v setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským lídrem Kim Čong-unem. Konkrétně by měla poslat stíháčky, které doprovodí severokorejský speciál s Kimem skrze čínský vzdušný prostor během cesty na setkání v Singapuru. Deník se přitom odvolováná na jihokorejský armádní zdroj. Peking si podle něj takovým krokem snaží pojistit vliv nad KLDR.

„Pokud Čína poskytne doprovod, může to být přímá zpráva pro alianci mezi Spojenými státy a Jižní Koreou, že Čína silně podporuje Kimův režim,“ popisuje zdroj. Severokorejský lídr je přitom znám svými obavami o osobní bezpečnost, které hraničí s paranoiou. Detaily jeho cesty na úterní setkání tak nejsou známy.

Le Monde

autor: Le Monde/Kiosko.net

Francouzský deník Le Monde informuje o snaze prezidenta Emmanuela Macrona bojovat s takzvanými fake news. Národní shromáždění ve čtvrtek začalo projednávat jeho návrh dvou speciálních zákonů. Jejich cílem je omezit propagandu a zahraniční vliv na sociálních sítích především v době voleb. Macronovu iniciativu podpořili zákonodárci za jeho stranu, opozice ale text kritizuje. Problematická je totiž samotná definice fake news.

The Daily Telegraph

autor: The Daily Telegraph/Kiosko.net

Britský ministr zahraničí napomíná na titulní straně britského deníku The Daily Telegraph premiérku Theresu Mayovou, že musí ukázat více odvahy (v angličtině přímo „show more guts“) ve vyjednávání o brexitu. Velká Británie by podle něj jinak mohla skončit „zaseknuta na oběžné dráze Evropské unie“. Jedná se o jeho prozatím nejkritičtější slova směrem k vrcholné političce ohledně toho, jak zvládá odchod Británie z EU.

Ministr zahraničí přednesl před sponzory Konzervativní strany, že Spojené království by v praxi mohlo zůstat v celní unii a do velké míry také na jednotném trhu, pokud vláda neukáže více odvahy. Dokonce na to konto zavtípkoval, že kdyby brexit vedl Donald Trump, tak by se vyjednávání mohlo „opravdu někam posunout“.

The Star

autor: The Star/Kiosko.net

Jihoafrický deník The Star upozorňuje na to, že jsou tamní policejní stanice snadným terčem pro zloděje zbraní. Na nedostačující bezpečnostní opatření ukázala loupež automatické útočné pušky a dvou prázdných zásobníků ze stanice v johannesburské městské části East Rand. Ta nemá žádné bezpečnostní kamery, což jen přiživuje podezření, že o této slabině zloději dopředu věděli. Pro zbraně si údajně přišli ozbrojeni pouze jedním nožem.

Letos už se přitom podle deníku jedná o druhou podobně vyloupenou policejní stanici. V únoru zloději uprchli s deseti střelnými zbraněmi z pobočky na jižním pobřeží Jihoafrické republiky. Během přepadení tehdy ozbrojený gang připravil o život pět policistů a jednoho vojáka ve výslužbě. Parlamentní komise nyní volá po tom, aby byla ochrana policejních stanic posílena.

The New York Times

autor: The New York Times/Kiosko.net

Ruský oligarcha, jeho manželka a luxusní jachta. To jsou „hlavní postavy“ nejdražšího rozvodu, který aktuálně prožívá Velká Británie. Konkrétně jde o případ ruského oligarchy Farchada Achmedova, který vlastní od devadesátých let majetek v Anglii.

Jachta Luna má plavecký bazén, dva heliporty nebo třeba pokoj pro osmnáct hostů. Je tak spíše než obyčejnou lodí plující luxusní vilou. Obstarává ji posádka o padesáti lidech. Celkově se cena lodě šplhá k 500 milionům dolarů.

V současnosti ale nikam nepluje, ale je ukotvena v dubajském přístavu. Představuje totiž „rukojmí“ v dějství, které je nazýváno nejdražším rozvodem v britské historii. Miliardářova žena požádala o rozvod a soud jí v roce 2016 přiřkl odškodnění v hodnotě 646 milionů dolarů. Rus to odmítl s argumentem, že pár už byl dávno rozveden v Rusku. V dubnu pak soudce Achmedovi přikázal, aby své ženě předal právě luxusní jachtu. Podle deníku případ ukazuje ruským oligarchům, kteří hledají útočiště v Británii, že tamní život může mít své nástrahy.