Zahraniční tisk: Čínské vojenské cvičení, rekordní počet cizinců v Německu a alkohol-zabiják

Hlavním tématem britských Timesů je potenciální útok na Sýrii, který by se měl uskutečnit “v řádu několika dnů”. K syrským břehům nyní míří největší armáda od dob války v Iráku v roce 2003. Kabinet britské premiérky Theresy Mayové podpořil zapojení Británie do vojenské akce a na Blízký východ tak míří i vojáci Commonwealthu.

List také píše o výzvě stínové ministryně zahraničí, která apeluje na premiérku Mayovou, aby se omluvila jménem Británie zemím Spojeného království za historické křivdy. Před Mayovou to udělal například už David Cameron, který se omluvil Nelsonu Mandelovi za to, že v době apartheidu v JAR neuvalila Británie na zemi žádné sankce. Podle stínové ministryně Emily Thornberryové “to ale bylo málo”. Zmiňuje například dosud nekomentovaný nucený odsun obyvatel Čagoských ostrovů, které jsou součástí Britského indickooceánského území. Vláda v 60. a 70. letech obyvatele násilně vysídlila na sousedící Mauricius, aby na místě mohla vzniknout americká letecká základna Diego Garcia.

Deník se na titulní straně nezmiňuje jako většina novin o útoku na Sýrii, ale zaměřuje se na oznámení Číny, která chystá vojenské cvičení v Tchajwanském průlivu. Prezident Si Ťin-Pching uvedl, že chce z Číny vytvořit vojenskou námořní velmoc. Už nyní je čínská armáda nejsilnější od roku 1949. Cvičení by mělo začít příští středu a Si Ťin-Pching chce na něm předvést první čínskou letadlovou loď Liaoning, dalších padesát válečných lodí a kolem deseti tisíc vojáků. Podle odborníků je přehlídka čínské síly ale také demonstrací podpory Rusku ve chvíli vyostřené situace v Sýrii.

Británie se rozhodla do vojenské akci v Sýrii zapojit, německá kancléřka Angela Merkelová ale dle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung zapojení Německa naopak odmítá. Aniž by to konkretizovala, přislíbila ale kancléřka podporu dalším činnostem USA, Francie a Velké Británie. Zároveň uvedla, že musí být učiněno vše proto, aby bylo jasné, že "toto použití chemických zbraní je nepřijatelné."

List dále přináší informaci o tom, že množství cizinců v Německu stoupá. Podle statistik ve srovnání s rokem 2016 loni přišlo méně uprchlíků z válečných oblastí Sýrie a Iráku, vzrostl naopak počet migrantů z východní a jihovýchodní Evropy. V zemi je v současnosti už každý osmý obyvatel původem z jiné země. Počet cizinců se za loňský rok zvýšil o 5,8 %.

Americký deník The New York Times uveřejnil informaci, že Donald Trump zvažuje opětovný vstup země do takzvaného Transpacifického partnerství (TPP). Obchodní dohodu 12 tichomořských zemí uzavřela v roce 2016 vláda Baracka Obamy. Trump podepsal příkaz k odchodu z TPP několik týdnů po svém nástupu do funkce hlavy státu. Ve čtvrtek ale dle informací listu svým spolupracovníkům sdělil, že mají hledat způsoby, jak se k dohodě opět připojit. Důvodem jsou také stále napjatější obchodní vztahy s Čínou. "Pokud opravdu chcete opravdu získat pozornost Číny, jedním ze způsobů je začít obchodovat s jejími konkurenty,” uvedl k tomu senátor John Thune.

Britský The Guardian se také věnuje zapojení Británie do bojů v Sýrii. Zároveň přináší také zprávu o soudu zpěváka Cliffa Richarda, který se soudí s televizí BBC. Ta v roce 2014 v rámci probíhajícího vyšetřování uvedla, že Richard je obviněn z pedofilie. Odsouzen ale nebyl a nyní tvrdí, že “BBC mu zničila život”. Deník také na titulce uvádí novou studii, podle které konzumace alkoholu prokazatelně zkracuje život. Maximální bezpečná konzumace alkoholu zahrnuje dle odborníků 175 mililitrů vína maximálně pětkrát týdně. Každá sklenička nad tuto míru zkracuje život čtyřicátníka o půl hodiny.









